Колелото на времето се върти неумолимо и холивудският любимец Леонардо Ди Каприо вече навърши 52 години, превръщайки се в истинска жива легенда на киното. Макар името му да се свързва най-вече с бляскавите червени килими и емблематични роли, зад кулисите на неговия личен живот се крие една доста любопитна и впечатляваща автомобилна колекция. За разлика от други световни звезди, които трупат в гаражите си крещящи суперколи, автопаркът на носителя на Оскар е перфектен баланс между сурова мощ, лукс и зелена технология.

Tesla Roadster

Когато става въпрос за неговите предпочитания на четири колела, личният избор на актьора винаги е отразявал неговата дългогодишна ангажираност към екологичните каузи. През годините папараците са го улавяли зад волана на редица интересни коли, като всяко возило носи своя собствена история. Сред първите забележителни електрически екземпляри в неговия гараж се нарежда революционният за времето си Tesla Roadster, който той гордо притежава още от самото му начало. Моделът се произвежда в периода между 2008 и 2012 година, като неговата конструкция е базирана върху леката и спортна платформа на Lotus Elise.

Fisker Karma

Друг забележителен хибриден фаворит в колекцията му е луксозният Fisker Karma, чиито ключове той получава лично сред първите горди собственици в света. Смелият дизайн и иновативната задвижваща система на този автомобил идеално пасват на характера на звездата, която обича да съчетава елегантността с грижата за природата. Към екологичната линия на актьора спокойно може да се добави и практичният Toyota Prius, който макар и скромен на фона на милионите му в банката, често му служи за дискретни градски пътувания далеч от обективите на любопитните фоторепортери.

Toyota Prius

Въпреки своята зелена философия, на петдесет и две години Леонардо Ди Каприо все пак не пропуска удоволствието от класическия и премиум немски инженеринг, когато обстоятелствата го изискват. В гаража му своето достойно място заема мощният Audi R8 V10 Plus – истинско пистово бижу с централно разположен двигател, което гарантира спиращи дъха динамични характеристики.

Duesenberg

След снимките на „Великият Гетсби“, Ди Каприо се сдобива с модерно копие на Duesenberg, колата, която във филма се свързва с лукса на 20-те години на миналия век. Това не е оригиналната рядкост от 30-те години на миналия век, а нова кола, стилизирана да наподобява класика. Това е единствената „прищявка“ в гараж, където всичко останало е подчинено на практичността и екологията.

Porsche Cayenne

Наред с него, за по-дълги пътувания и комфорт, звездата разчита на просторни и надеждни SUV предложения и луксозни седани като Porsche Cayenne, Audi Q7, както и класическата Mercedes-Benz S-Class. Всяко едно от тези возила доказва, че вкусът към качествените автомобили може да върви ръка за ръка с отговорното мислене за бъдещето на планетата.