Поддържаният външен вид и липсата на предупредителни лампи не са достатъчни, за да се оцени употребяван автомобил. Електронната диагностика OBD2 може да покаже данни, които не се виждат при обикновен оглед – записан пробег в различни модули, кодове за грешки и параметри на двигателя в движение.

Тези данни обаче не дават пълна гаранция за състоянието на автомобила. В някои модели други електронни блокове съхраняват информация за пробега или работата на колата. Ако тя се различава от показанието на таблото, това е сигнал за допълнително изясняване, но само по себе си не доказва манипулация.

„Няма електронен блок, който да е невъзможен за манипулиране, нито базов четец, който да може да провери всичко“, предупреждават експерти.

При покупка е важно диагностичният отчет да бъде запазен, преди да се изтриват каквито и да е грешки. Отсъствието на записани грешки може да означава, че проблемите са били заличени непосредствено преди проверката. Допълнителна следа са мониторите за емисии. Статусът „Not Ready“ показва, че определени автоматични проверки още не са завършили. Причината може да е скорошно изтриване на грешки или откачане на акумулатора, но също така ремонт или недостатъчно шофиране при необходимите условия.

Електронните резултати трябва да се сравнят с историята на техническите прегледи, фактурите за обслужване, износването на салона и механичните части, както и със справката на испанската пътна служба DGT. В нея могат да се проверят отчетеният пробег, техническите прегледи, броят собственици и административните тежести.

По време на пробно шофиране диагностичният уред може да следи температурата на двигателя, налягането на турбокомпресора, корекциите на впръскването и, при дизеловите автомобили, параметрите на филтъра за твърди частици. Тези показатели могат да насочат към проблеми с охлаждането, турбокомпресора, горивната система или системата за контрол на емисиите. Нито един от тях обаче не е окончателно доказателство за изправност или повреда. „Нито едно от тези числа не е категорично доказателство, че двигателят е добър или лош“, отбелязват от GarajeIQ.

Разширената диагностика може да достигне и до блоковете за въздушните възглавници, ABS и част от електрониката на каросерията. Това е особено важно при съмнения за катастрофа или сериозен ремонт. Изгасналата лампа и липсата на грешки не гарантират, че въздушните възглавници, пиропатроните и датчиците са налични и изправни.

Базовият OBD2 четец може да даде важни насоки, но не проверява непременно всички системи. При по-новите автомобили електронните блокове са повече и достъпът до част от тях може да е ограничен от производителя. Затова свързването на уреда не означава, че е диагностициран целият автомобил. Най-голямата му полза е да покаже противоречия и възможни проблеми, които да бъдат проверени, преди купувачът да даде капаро или да подпише сделката.