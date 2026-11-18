Търсенето на достъпен и надежден употребяван автомобил с повишена проходимост на пазара у нас често се превръща в истинско изпитание, но практиката на сервизните специалисти показва, че определени модели на европейския и българския пазар безпроблемно прехвърлят границата от 300 000 – 400 000 километра без нужда от скъпи основни ремонти, а при стриктна грижа някои от тях дори достигат половин милион километра.

В сегмента на бюджетните и масови кросоувъри в Европа безспорен лидер по отношение на цена и ниски разходи за поддръжка е Dacia Duster. У нас този модел се доказа като истински работен кон благодарение на опростената си ходова част и издръжливите задвижващи агрегати, сред които особено се открояват доказаният атмосферен 1.6-литров бензинов двигател и легендарният 1.5-литров дизел dCi в комбинация с механична скоростна кутия.

Редом до него се нарежда и европейският градски кросоувър Renault Captur, който в първото си поколение на Стария континент споделя същата надеждна техническа база с проверени мотори и лесна за обслужване конструкция, стига да се избягват по-капризните ранни модификации с роботизирани трансмисии за сметка на класическите ръчни кутии.

Сред японските предложения на пазара втора употреба в България категоричен фаворит е четвъртото поколение на Toyota RAV4, произвеждано от 2013 година насам. На европейския пазар този модел се предлага с изключително коравия 2.0-литров атмосферен бензинов агрегат Valvematic, както и с доказаните дизелови версии, които без усилия надхвърлят 400 000 километра пробег. Специалистите в бранша обаче обръщат внимание, че при модификациите, оборудвани с безстепенна вариаторна трансмисия CVT, на около 300 000 километра може да се наложи профилактичен или по-сериозен ремонт на кутията, докато механичните и класическите автоматични трансмисии демонстрират завидно дълголетие.

Сходна издръжливост показва и първото поколение на Mazda CX-5, сглобявано в периода между 2012 и 2017 година, като това важи с пълна сила както за версиите преди, така и за тези след фейслифта. За европейския купувач най-сигурният залог при този кросоувър остават атмосферните бензинови двигатели 2.0 и 2.5 Skyactiv-G в съчетание с шестстепенна механична или класическа хидротрансформаторна автоматична скоростна кутия, при които липсват сериозни конструктивни слабости.

Общото правило при избора на употребяван кросоувър с висок остатъчен ресурс на българския пазар е да се търсят екземпляри с доказани атмосферни двигатели и традиционни, опростени трансмисии, вместо модерни малолитражни турбомотори. Освен това редовната смяна на моторното масло на интервал от 7 000 до 8 000 километра, вместо предписаните от производителите 15 000 километра, и задължителната обстойна диагностика на цилиндрите и ходовата част преди покупка са ключът към безпроблемната експлоатация стотици хиляди километри напред. А какви екземпляри от тези модели се продават у нас и на какви цени са те, можете да видите ТУК.