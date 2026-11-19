Skoda добави два нови електрически модела към предложенията си на българския пазар с премиерата на най-луксозния модел в своята гама Peaq и по-компактния Epiq. Двата автомобила се различават съществено както по размери, така и по предназначение и цена. Единият е компактен градски SUV, докато другият е голям семеен модел с възможност за седем места.

Започвайки от по-компактния модел, с дължина около 4,2 метра Epiq използва платформата MEB+ и е разработен като по-достъпно предложение в електрическата SUV гама на марката. Визуално Epiq бе натоварен с честта първи да въведе изцяло новия дизайнерски език на марката, наречен Modern Solid. Предната част се отличава с гланцирано черния панел TechDeck Face, рамкиран от тънки, Т-образни LED светлини — светлинен подпис, който тепърва ще виждаме във всички бъдещи SUV модели на чехите. За първи път в сериен модел се появяват и вертикалните въздуховоди в предната броня, познати от концепцията Vision 7S.

Инженерите от Млада Болеслав са работили изключително усилено върху аеродинамиката, постигайки впечатляващ за този клас коефициент на челно съпротивление от едва 0.275. Това е постигнато чрез активни охлаждащи жалузи зад бронята, аеродинамични капаци на джантите и оптимизирано, напълно плоско дъно. Размерите представят дължина от 4 171 мм, широчина 1 798 мм и височина 1 581 мм, при междуосие от 2 601 мм.

В купето Skoda остава вярна на своята философия за максимално оползотворяване на пространството. Въпреки компактните външни габарити, интериорът предлага простор за пътниците и рекорден за сегмента багажник с обем от 475 литра, допълнен от 25-литрово отделение под предния капак (frunk) за кабелите за зареждане. Още 28 литра са разпределени в ниши из купето.

Всички текстилни тапицерии са изработени от рециклиран полиестер (PES), като клиентите могат да избират между четири интериорни линии (Studio, Loft Grey, Loft Mint и Suite), предлагащи алтернативата на кожата Techtona. Дигиталният център на Epiq е най-новата 13-инчова Android-базирана инфотейнмънт система с изцяло преработена графика, мрежово оформление на приложенията и интеграция на външни платформи като Spotify, YouTube и Google Maps. Запазени са физическите въртящи се бутони за управление на климатичната инсталация под екрана.

Специфичен инженерен детайл е решението за монтиране на дискови спирачки и на двата моста. Тъй като задният мост при предно предаване не рекуперира енергия, класическите спирачни апарати отзад се използват по-често в ежедневието, което напълно елиминира проблема с окисляването и ръждясването на дисковете, характерен за много други електромобили. Шофирането в градска среда е максимално улеснено от пълното управление с един педал (режим B). Големият технологичен коз на Epiq обаче е поддръжката на двупосочно зареждане в режимите Vehicle-to-Load (V2L) за външни консуматори, както и V2H (към дома) и V2G (към мрежата).Българската ценова листа включва няколко версии. Най-достъпната е Epiq Comfort с мощност 115 к.с. и батерия с капацитет 39 kWh. Цената ѝ е 25 280 евро. Следва вариантът със 135 к.с. и същата батерия, който в изпълнение Selection струва 29 390 евро.

По-голямата батерия с капацитет 56 kWh се комбинира с електромотор със 210 к.с. В тази конфигурация цената започва от 36 460 евро за Selection и достига 39 420 евро за Sport Line. Междувременно Sport Line със 135 к.с. и батерия от 39 kWh е оценен на 32 290 евро. Според данните на производителя пробегът достига до 310 км при по-малката батерия и до 430 км при тази с капацитет 56 kWh.

На другия полюс е Peaq. Това е най-големият сериен модел на Škoda, като основният акцент при него е пространството и възможността за превоз на до седем души. Той е изграден върху еволюиралата платформа MEB+ на Volkswagen Group и е първият представител на марката в сегмента на големите SUV модели. С дължина от 4 874 мм и междуосие от 2 965 мм, Skoda Peaq е със 116 мм по-дълъг от актуалния Kodiaq. Конструкцията позволява три реда седалки, като при конфигурация с пет места обемът на багажника достига 935 литра. Налице е и предно багажно отделение (frunk) с капацитет 37 литра, предвидено за съхранение на зарядни кабели.

Визуално Skoda Peaq въвежда новия дизайнерски език Modern Solid, характеризиращ се с минималистични линии. Предните и задните светлини използват изцяло LED технология с нов Т-образен светлинен подпис. Моделът е първият в историята на Skoda с прибиращи се дръжки на вратите и панорамен покрив с площ над 2,1 кв.м, оборудван с функцията Dynamic Shade Control за електрохромно регулиране на прозрачността. Коефициентът на въздушно съпротивление е сведен до 0,249 чрез активна въздушна клапа зад предната броня и оптимизирани аеродинамични елементи по колелата и калниците. Любопитен детайл върху предното стъкло са изобразени трима колоездачи, препратка към историческите велосипеди Slavia на марката.

Интериорът се предлага в пет различни концепции (Design Selections), сред които Suite Black и Suite Ceramique с тапицерия от екологичния материал Techtona. Като опция се предлага пакетът Relax Package, който включва ергономични предни седалки със сертификат от AGR, функции за вентилация и масаж, опори за краката и вградена масичка в централната конзола. Информационно-развлекателната система е базирана на Android и работи с първия за марката вертикален 13,6-инчов дисплей. Оборудването включва още аудиосистема Sonos с 16 високоговорителя (755 W) и безжично зарядно Qi2 за два смартфона с мощност 25 W.

Моделът се предлага с батерии от 63 и 91 kWh и три варианта на задвижване. Базовата версия разполага с 204 к.с. и обявен пробег до 461 км. Следва модификацията с 285 к.с., която използва по-голямата батерия и предлага до 647 км автономия. Най-мощната версия е с два електромотора, двойно предаване и обща мощност 300 к.с. Нейният заявен пробег достига 614 км.

При Peaq цените започват от 47 890 евро за Selection с 204 к.с. Версията със 285 к.с. струва 54 880 евро, а тази с двойно предаване – 57 390 евро.

По-високото ниво на оборудване Sport Line увеличава сумите съответно до 53 390, 60 380 и 62 890 евро. Двата автомобила допълват Elroq и Enyaq, като дават на марката по-широко покритие в електрическия сегмент, а скоро се очаква да се появи и още един модел към гамата в лицето на Combi.