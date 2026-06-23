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Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

23 Юни, 2026 20:00 7 998 19

  • skoda-
  • peaq-
  • световна премиера

Моделът Peaq разполага със седем места и е изцяло електрически

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Женева, Швейцария. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Екипът ни присъства на официалната световна премиера на изцяло новата Skoda Peaq, която се състоя току що в швейцарския град Женева. С този седемместен SUV чешкият производител разширява електрическата си гама и позиционира нов флагман на върха на моделната си линия, който ще се предлага паралелно с по-малкия Epiq, като началната цена ще започва под 50 хиляди евро.

Новият модел Peaq е изграден върху еволюиралата платформа MEB+ на Volkswagen Group и е първият представител на марката в сегмента на големите SUV модели. С дължина от 4 874 мм и междуосие от 2 965 мм, Skoda Peaq е със 116 мм по-дълъг от актуалния Kodiaq. Конструкцията позволява три реда седалки, като при конфигурация с пет места обемът на багажника достига 935 литра. Налице е и предно багажно отделение (frunk) с капацитет 37 литра, предвидено за съхранение на зарядни кабели. Интересно е още, че в производството на екстериора и интериора са вложени над 50 кг рециклирани материали.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Визуално Skoda Peaq въвежда новия дизайнерски език Modern Solid, характеризиращ се с минималистични линии. Предните и задните светлини използват изцяло LED технология с нов Т-образен светлинен подпис. Моделът е първият в историята на Skoda с прибиращи се дръжки на вратите и панорамен покрив с площ над 2,1 кв.м, оборудван с функцията Dynamic Shade Control за електрохромно регулиране на прозрачността. Коефициентът на въздушно съпротивление е сведен до 0,249 чрез активна въздушна клапа зад предната броня и оптимизирани аеродинамични елементи по колелата и калниците. Любопитен детайл върху предното стъкло са изобразени трима колоездачи, препратка към историческите велосипеди Slavia на марката.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Интериорът се предлага в пет различни концепции (Design Selections), сред които Suite Black и Suite Ceramique с тапицерия от екологичния материал Techtona. Като опция се предлага пакетът Relax Package, който включва ергономични предни седалки със сертификат от AGR, функции за вентилация и масаж, опори за краката и вградена масичка в централната конзола. Информационно-развлекателната система е базирана на Android и работи с първия за марката вертикален 13,6-инчов дисплей. Оборудването включва още аудиосистема Sonos с 16 високоговорителя (755 W) и безжично зарядно Qi2 за два смартфона с мощност 25 W.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Задвижването е поверено на три версии с капацитет на батерията 63 kWh или 91 kWh (произвеждани в Млада Болеслав с NMC клетки):

Skoda Peaq 60: Батерия с 63 kWh (59 kWh нетен капацитет), задно задвижване, мощност 150 kW (204 к.с.), въртящ момент 350 Nm. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 8,6 секунди, максимална скорост 160 км/ч и пробег над 450 км. Зареждане от 10% до 80% за 27 минути.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Skoda Peaq 90: Батерия с 91 kWh (86 kWh нетен капацитет), задно задвижване, мощност 210 kW (286 к.с.), въртящ момент 545 Nm. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 7,1 секунди, максимална скорост 180 км/ч и пробег над 640 км. Зареждане от 10% до 80% за 28 минути.

Škoda Peaq 90x: Батерия с 91 kWh, задвижване на четирите колела (допълнителен асинхронен мотор на предната ос), мощност 220 kW (300 к.с.). Ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунди, максимална скорост 180 км/ч и пробег над 610 км.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Още от пазарния старт ще бъде налична и модификацията Sportline, отличаваща се с гланцово черни екстериорни елементи, опция за черен покрив, спортни седалки и триспицов волан. Спирачната система комбинира дискови спирачки отпред и барабанни отзад, като в режим на управление с един педал (One-Pedal Driving) рекуперацията поема над 95% от спирачните действия. Максималният капацитет на теглене е до 2 000 кг за версията 90x и до 1 800 кг за модификациите със задно предаване. Автомобилът поддържа и двупосочно зареждане с технологии V2L, V2H и V2G за захранване на външни устройства или мрежи.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Безопасността е подсигурена стандартно от 10 въздушни възглавници и системи за асистенция, включително Crossroad Assist с подобрени радари за странично приближаващи превозни средства, Driver Alert с камера за проследяване на погледа и облачно базирано разпознаване на пътни знаци. Опционалният пакет Assist Package добавя Travel Assist 3.0 с реакция на светофари, head-up дисплей с добавена реалност и Intelligent Park Assist за дистанционно паркиране.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Така първият ни статичен досег с Skoda Peaq на световната премиера на модела в Женева оставя усещането за автомобил, проектиран с ясна и прагматична мисъл за нуждите на съвременните семейства. На живо мащабите на SUV модела са респектиращи, а качеството на сглобката и материалите в купето – особено при изпълненията с текстил – демонстрират зрялост, която позиционира марката по-близо до премиум сегмента.

Запознаваме ви първи с новия флагман на Skoda (ВИДЕО)

Реалистично погледнато, на европейския пазар моделът има сериозен потенциал да се превърне в силен играч сред големите електрически кросоувъри, тъй като предлага баланс между пробег от над 640 км и вътрешен обем, който малко конкуренти в този ценови диапазон могат да засенчат. На родна почва пазарният му успех до голяма степен ще зависи от крайното ценообразуване на вносителя, но предвид традиционно силните позиции на Skoda в България и практичността на седемте места, Peaq има всички предпоставки да привлече както корпоративни клиенти за бизнес автопаркове, така и по-големи семейства, търсещи функционална алтернатива за дълги пътувания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    17 3 Отговор
    Името е много подходящо за поредна батерия с колела, която ще ни убеждава колко била незнамситамкакво...

    Ай чау.

    20:04 23.06.2026

  • 2 6135

    13 2 Отговор
    "облачно базирано разпознаване на пътни знаци"

    Ъ, ко речи?!

    Това горното как да го разбираме?
    Колата вижда знак, снима го, праща го към облак да го разпознае и чака отговор? Това сериозно ли е и в чий гениален мозък се е пръкнала тази идея?

    Или това са обикновени рекламни думички написани без разбиране?

    Коментиран от #10

    20:10 23.06.2026

  • 3 Пич

    13 4 Отговор
    Отвътре е толкова грозно и евтино, че създава усещане как са им липсвали пари дори за китайски телевизор!

    Коментиран от #4

    20:21 23.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Така става, когато счетоводители започнат да конструират автомобили❗

    20:27 23.06.2026

  • 5 Нексус

    4 1 Отговор
    Нищо особено не е.
    Всеки китайски модел има този дизайн.
    Виж, новите модели на Киа имат футуристичен дизайн, като космически кораб.

    Коментиран от #7, #8, #9

    20:29 23.06.2026

  • 6 Име

    4 8 Отговор
    Много добра, евала на чехите

    20:31 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    Не, не, не е заради облаци, бури или урагани!
    Искат контрол и пълно следене на масите от хора!

    Ако кажеш нещо против урсулите и техните зловещи началници ,хоооп запор на дигиталните сметки!
    Ако пък решиш да не се боцкаш със следващата експериментална отрова, хоооп отново запор на сметките!
    Ако пък направиш горните две, че и разни други неща, хооп спират ти директно таблета на колела от разстояние и пращат никой "демократ" (с бел нос и бели бусове пълни с пачки и кюлчета) като зеления от укрия, да те арестува!

    20:36 23.06.2026

  • 11 Опитен

    16 2 Отговор
    Електричката трябва да е малка кола и само за града. Другото е селтащина.

    Коментиран от #12

    20:40 23.06.2026

  • 12 Пич

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Опитен":

    За пръв път ще се съглася, с добра дума, казана за електричките! За града са перфектни, но трябва да бъдат малки автомобили!

    Коментиран от #16

    20:46 23.06.2026

  • 13 Кобра Кай 🥋

    3 2 Отговор
    Електрическите буклуци стават все по-бавни. Пежо 3008 с двата мотора 325кс 6 сек до 100. Това е флагмана на Шкода и е по-бавен и по-скъп. Трагедия!

    Коментиран от #15

    21:26 23.06.2026

  • 14 да попитам

    4 7 Отговор
    Оставетея тая Шкода кажете какво става с волгата,жигулата и москвича,че те са бъдещето което ни предлага зеления чорап?

    Коментиран от #18

    21:36 23.06.2026

  • 15 Майстор

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кобра Кай 🥋":

    Къде ще ги правиш тези 0-100, на околовръстното ще те мачкат селските юнаци с дрифтовете,това са цифри нищо повече

    21:45 23.06.2026

  • 16 Име

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Малка кола и за града не става! Елате да шофирате в 10 милионен Лондон, и бързо ше се откажете от малка кола. Нямам против малките коли, но да със седалките на волво р-дизайн. Иначе си е неудобна пейка!

    21:57 23.06.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    Като ги направят да минаават по 2000км с един заряд ще си купя.Засега оставам с Астрал-а

    22:32 23.06.2026

  • 18 Напомнително.

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "да попитам":

    Цитат от руски професор:

    "Щом на този свят съществува електричеството, значи е напълно възможно и да има Бог..."

    22:44 23.06.2026

  • 19 Цитат от Ленин:

    0 0 Отговор
    „Комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна.“

    22:48 23.06.2026