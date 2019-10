Най-добрите коли на годината според Джеръми Кларксън

Британският журналист и водещ на предаването The Grand Tour Джеръми Кларксън фаворитите за най-добър суперавтомобил и "народна" кола на годината. Джеза е част от журито на конкурса News UK Motor Awards, в който се избират победители в 17 категории.

Според Кларксън най-достойно за титлата "Най-добър суперкар на 2019-а" е Ferrari 488 Pista. Италианският звяр се оборудва с 3.9-литров V8 с два турбокомпресора от състезателното 488 Challenge (720 к.с./770 Нм) и ускорява от 0 до 100 км за 2.85 сек., а до 200 - за 7.6.

Ferrari 488 Pista

Верен на екстравагантния си стил, Джеза номинира за "Народен автомобил на годината"... Bentley Continental GT V8, който струва £148 800 (€168 019). Водещият обяснява избора си с това, че там, където живеел, всички имали хеликоптери, моделът предлагал много за цената си и не на последно място марката била собственост на Volkswagen.

Bentley Continental GT V8

Освен от журналисти победителите в конкурса News UK Motor Awards се избират от слушателите на радиостанцията talkSPORT и читатели на изданията The Times, The Sunday Times и The Sun. Тази година гласа си са дали 270 000 души. Ето и кои са призьорите в различните категории за 2019-а.