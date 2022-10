Властите в САЩ призоваха хората да не се доверяват на Мъск

През изминалата седмица Мъск обяви, че серийният Cybertruck ще може да бъде използван като лодка и ще успява да преминава кратки разстояния, като даде за пример отсечка между две от съоръженията на компанията. Очаквано, изказването му предизвика редица реакции в интернет пространството, като част от тях бяха положителни, а други отрицателни.

Освен отявлените фенове и противници на милиардера, реакция имаше и от Държавният департамент за природни ресурси във Вашингтон, които също изказаха мнението си в Twitter и дадоха съвет на хората. Властите призоваха хората да не се доверяват на Мъск и да не използват пикапа като лодка, дори да е оповестено, че той може да послужи като такава за кратко.

Our derelict vessel crews are begging you to understand that anything that “serves briefly as a boat” should not be used as a boat https://t.co/lcrunbf1DJ pic.twitter.com/j2eL5tGcJZ