Електрически Hyundai не се затрудни да изтегли закъсал в снега камион (ВИДЕО)

Само до преди няколко години, клиповете на които „напомпани“ 4х4 вадят от снега затънали коли, камиони и всякакъв друг вид техника бяха най-популярни през зимните месеци. Изглежда сега те отстъпват своето място на подобни по сюжет, но с различен главен герой видеа, като това което ще ви покажем днес.

Кадрите, които бяха публикувани в Twitter от electrek.co показват как електрически Hyundai Ioniq 5 успешно измъква камион, който е закъсал в снега. Макар да не изглежда особено много, снежната покривка оставя камиона на място или поне докато електромобилът не се намесва.

Съдейки по това с каква лекота издърпа тежкото возило, корейската кола вероятно е във версията със задвижване на четирите колела, което означава мощност от 325 конски сили и максимален въртящ момент от 605 нютон метра, наличен още от старта.

Hyundai IONIQ 5 towing crane truck stuck in the snow in Estonia



