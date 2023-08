VW показа новия Passat за последно преди премиерата (ВИДЕО)

Последната част от рекламната кампания по повод премиерата на новия Volkswagen Passat настъпи. Германците използваха оставащите два дни, за да надъхат публиката преди официалната премиера на комбито на 31 август. Все още покрит с камуфлаж, Passat-ът не показва нищо, което вече не сме виждали и подчертава новите светлини с LED матрични светлини.

Макар и напълно замаскиран, прототипът, който видяхме по-рано тази година, имаше силни намеци за дизайна на ID, създавайки впечатление за ID.7 с двигател с вътрешно горене. Последната модификация на популярния модел ще се предлага единствено като комби, което е пораснало на размери и както вероятно знаете, ще се произвежда на една поточна линия с Skoda Superb.

Hey there, make sure to mark your calendars so you don't miss out, alright?! 🗓️ ⭐#Volkswagen #VW #newmodel pic.twitter.com/71vbPIFb6d