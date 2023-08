Volkswagen възражда легендарно име?

Volkswagen използва социалните мрежи, за да публикува видеоклип с бял заек. Постът беше придружен от съобщение, в което се казва: "Всички харесват котки. Ние също ги харесваме. Но днес искаме да отдадем почит на заека - по основателна причина."

The internet is full of 🐈 🐈 🐈. Everyone likes cats. We like them, too. But today, we want to honor the rabbit – for good reason. Stay tuned! #welovetherabbit #OneFuture #Volkswagen #VW pic.twitter.com/fZznfrlvha

През днешния ден от Volkswagen заявиха, че са били "в гаража и са работили по един много специален автомобил". Компанията заяви, че подробностите ще последват скоро, а обратното броене показва, че мистериозният автомобил ще бъде представен след шест дни. Това ще стане на 3 септември, което е точно една седмица след публикуването на първоначалния тийзър.

Do you also have a garage where you work on your car? We’ve been in the garage working on a very special vehicle. More information to follow soon...#welovethegarage #OneFuture #Volkswagen #VW pic.twitter.com/mctFXeNKWq