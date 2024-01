Напомняне: Ето защо не трябва да изпреварвате срещу снегорин (ВИДЕО)

Шофирането през зимата изисква повишено внимание и скорошен инцидент в Ню Йорк ясно подчертава това. Шофьор на Subaru WRX изпита на гърба си това, след като на заледен път изгуби контрол над автомобила и се сблъска челно със снегопочистваща машина, в резултат на което автомобилът беше буквално разрязан наполовина. Министерството на транспорта на щата Ню Йорк сподели видеозаписа от автомобилната камера на снегорина като строго предупреждение за последиците от неправилната преценка на пътните условия през зимата. Въпреки че AWD осигурява допълнително сцепление, то не премахва необходимостта от внимателно шофиране, особено когато страничното сцепление е нарушено. На кадрите се вижда как WRX се опитва да изпревари голям камион, без да знае, че между него и насрещния снегорин няма достатъчно място, което води до драматичен сблъсък.

Макар че видеото завършва с изтеглянето на снегорина от пътя, снимките на последствията изобразяват отрезвяваща сцена. Задната част на WRX е смачкана, като предната половина е останала непокътната пред В-колоната, наподобявайки автомобил, който е бил разрязан на две. Удивително е, че предвид сериозността на катастрофата, не се съобщава за пострадали. Този инцидент служи като убедителна илюстрация на важността на адаптирането на поведението на водача към зимните условия, независимо от възможностите на задвижването на автомобила. Той подчертава необходимостта шофьорите да проявяват предпазливост, дори и с AWD, и да осъзнават ограниченията, които поставят заледените пътища, за да гарантират своята безопасност и тази на другите по зимните магистрали.

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush.



Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P