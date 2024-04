Bentley смята автономните системи от Ниво 3 за опасни

Докато Mercedes и BMW напредват с автономни системи от ниво 3, Bentley заема различна позиция, като предпочита да не предлага такава технология поради съображения за безопасност. Напускащият главен изпълнителен директор на Bentley Адриан Халмарк разкритикува системите от ниво 3, определяйки ги като "опасни", тъй като те разчитат в голяма степен на способността на водача бързо да възстанови контрола над автомобила при необходимост.

Автономните системи от ниво 3 позволяват на водачите да отклоняват вниманието си от пътя, което създава потенциални рискове за безопасността, ако водачът не се намеси своевременно. Вместо това Bentley ще се фокусира върху системите от ниво 2 Plus и ниво 2 Plus Plus, предлагайки функции като дистанционна помощ при паркиране и "помощ при движение по магистрала", въпреки че спецификата на тези системи остава неясна. Терминологията, свързана с тези нива на автономност, се различава при различните автомобилни производители, което допълнително усложнява разбирането на техните възможности.

Въпреки резервите на Bentley по отношение на автономността на ниво 3, Халмарк все още вижда напредък в автономните технологии. Той вярва, че системите от ниво 4, които не изискват намесата на водача в определени среди, като същевременно запазват ориентираните към човека контроли, са много по-безопасни. Въпреки това системите от ниво 4 все още не се предлагат на потребителите, отчасти поради липсата на регулаторна рамка.

Компанията майка на Bentley, Volkswagen, се ангажира с развитието на автономните технологии и си партнира с Mobileye, за да пусне автономни автомобили от ниво 4 по обществените пътища до 2026 г. Докато пътуването към напълно автономни превозни средства продължава, опасенията относно безопасността и отговорността продължават, подчертавайки сложността на навигацията в развиващия се пейзаж на автономното шофиране.