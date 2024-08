Сериозна катастрофа с колата за безопасност във Formula 1 (ВИДЕО)

Aston Martin Vantage, който служи като автомобил за сигурност във Formula 1, катастрофира в четвъртък на пистата Монца по време на рутинен тест за предстоящия състезателен уикенд. За щастие нито един от пътниците не е пострадал при инцидента, но причината за катастрофата продължава да се разследва.

На видеозапис се вижда как пилотът на колата за сигурност Бернд Майландер губи контрол при навлизането си в завоя Параболика - един от най-бързите завои на пистата. Автомобилът излиза от пистата с висока скорост, след което се удря в мантинелите.

Необичайното поведение на автомобила по време на спиране предизвика онлайн спекулации, че вината може да е по-скоро механичен проблем, отколкото грешка на водача. Някои теории предполагат, че спирачките може да са прегрели, което е принудило Мейландър умишлено да започне плъзгане, за да забави автомобила.

Международната автомобилна федерация излезе с изявление, в което потвърждава инцидента на пистата с автомобила за сигурност и че Aston Martin разследва причината. Шофьорът и пътникът са невредими, а резервният автомобил за сигурност е на разположение, което гарантира, че няма да има прекъсване на състезателния уикенд.

Това не е първият случай, в който автомобилите за сигурност са замесени в драматични инциденти по време на състезания от Formula 1. През 2002 г. Ник Хайдфелд се блъсна в паркирания медицински автомобил на Mercedes по време на Гран при на Бразилия точно когато пилотът Алекс Рибейро се канеше да излезе, като едва избегна сериозни наранявания. Две години по-рано, по време на Гран при на Монако, самият Рибейро се блъска в медицинския автомобил по време на тестови пробег.

Here's the video of the Safety Car crashing at Parabolicapic.twitter.com/w1JyPaEnCO