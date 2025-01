Мъск твърди, че терористите са избрали грешния автомобил, след експлозията на Cybertruck във Вегас

След шокиращия инцидент, при Cybertruck на Tesla се взриви пред хотел Trump International в Лас Вегас, Илон Мъск се обърна към X, за да защити автомобила на компанията си. „Злите копелета са избрали грешното превозно средство за терористична атака“, заяви Мъск. „Cybertruck всъщност задържа експлозията и насочи взрива нагоре. Дори стъклените врати на фоайето не бяха счупени“.

Това смело изявление идва на фона на нарастващите опасения относно сигурността на електромобилите. Само няколко часа преди това автомобил Ford F-150 Lightning се вряза в тълпа в Ню Орлиънс, при което няколко души бяха ранени. Това нападение, за което се твърди, че е извършено от ветеран от армията с предполагаеми връзки с „Ислямска държава“, допълнително подхранва тревогите, свързани с потенциалната злоупотреба с тези превозни средства.

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.



Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV