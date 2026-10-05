Еврото се срина заради френския дълг

Еврото поевтиня до 17-месечно дъно спрямо долара, докато азиатските акции започнаха седмицата с повишения. Инвеститорите намалиха очакванията си за ново увеличение на лихвите от Федералния резерв през октомври след по-слабия ръст на заетостта в САЩ и ревизиите надолу на данните за предходните два месеца.

Еврото спадна с над 0,8% до 1,1161 долара, преди частично да възстанови загубите си и да се търгува за 1,1178 долара. Общата европейска валута е загубила около 2,5% през септември.

Френският дълг засили натиска върху еврото

Основен фактор за разпродажбите са опасенията за високия държавен дълг на Франция и политическата блокада в страната преди президентските избори през следващата година. Премията, която инвеститорите изискват, за да държат 10-годишни френски облигации вместо германски книжа със същия матуритет, надхвърли 150 базисни пункта.

„Започваме да виждаме пукнатини в общото настроение към еврото“, заяви Барт Вакабаяши, директор на подразделение на State Street в Токио. По думите му институционалните инвеститори продават еврото спрямо долара „много агресивно“.

На този фон доларовият индекс се повиши с 0,5% до 102,39 пункта. Британският паунд поевтиня с 0,23% до 1,3207 долара, а йената отслабна с 0,15% до 158,10 йени за долар.

Пазарите намалиха залозите за ход на Федералния резерв

Вероятността Федералният резерв да повиши лихвите през октомври е паднала под 20% спрямо 64% седмица по-рано, показват данните от инструмента CME FedWatch. Пазарните участници обаче продължават да очакват възможно увеличение през декември.

„Условията на пазара на труда като цяло са стабилни, но ревизиите надолу показват, че американската икономика е загубила работни места през два от първите девет месеца на годината“, каза Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers.

Японският индекс Никей се повиши с 2%, а индексът MSCI за акциите в Азиатско-тихоокеанския регион без Япония нарасна с 0,9%. Фючърсите върху S&P 500 спаднаха с 0,1%, тези върху Nasdaq останаха почти без промяна, а фючърсите върху британския FTSE 100 се повишиха с 0,26%.

Петролът поевтиня при по-голямо предлагане

Цените на петрола се понижиха, след като увеличаването на износа на суров петрол от Близкия изток и освобождаването на стратегически резерви от страните от Г-7 увеличиха предлагането. Това компенсира опасенията за нови щети по петролната инфраструктура в района на Персийския залив.

Фючърсите върху Брент поевтиняха с 0,5% до 101,75 долара за барел, а американският лек суров петрол спадна с 0,9% до 90,29 долара. Златото поевтиня с 0,24% до 4132,33 долара за тройунция.