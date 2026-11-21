Биткойнът поскъпна с около 2,14% до 60 192,07 долара към 17:16 българско време, след като ден по-рано достигна най-ниската си стойност от септември 2024 г.

В предходната сесия най-голямата криптовалута по пазарна капитализация поевтиня с 5,1% до 55 830 долара. По-рано тя падна под прага от 60 000 долара за първи път от юли.

Разпродажбата обхвана и други рискови активи

„Инвеститорите поставят под въпрос рентабилността на мащабните инвестиции в инфраструктура за изкуствения интелект“, предаде Ройтерс.

Спадът на биткойна беше част от по-широко отдръпване от рискови активи. Натискът се засили заради опасенията, че високите оценки на компаниите, свързани с изкуствения интелект, може да не бъдат оправдани от бъдещите им приходи.

Съмненията са насочени и към мащаба на инвестициите в инфраструктура за изкуствен интелект. Пазарните участници преценяват дали вложените средства ще донесат достатъчна възвръщаемост, докато разходите за заеми се увеличават.

Регулаторни рискове и промени в „Енвидиа“

Допълнителен натиск върху криптопазара оказват регулаторните рискове в САЩ след победата на демократите на междинните избори. Промените в политическата среда могат да повлияят върху очакванията за бъдещите правила за цифровите активи.

Несигурността на пазарите се засили и след напускането на главния изпълнителен директор на „Енвидиа“ Дженсън Хуанг. Компанията е сред водещите представители на сектора за изкуствен интелект, а промените около нейното ръководство се отразяват и върху нагласите към технологичните и други високорискови активи.

Възстановяването на биткойна над 60 000 долара ограничи част от загубите след резкия спад, но криптовалутата остана под натиск заради несигурността около технологичните оценки, заемното финансиране и регулациите.

Източници: bta.bg