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Путин предаде активи на Tarkett под руско управление

Путин предаде активи на Tarkett под руско управление

16 Октомври, 2026 04:37 479 0

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Указът засяга и четири компании от опаковъчната индустрия. Сред прехвърлените активи са 100% от дяловете в „Таркетт Соммер“ и акции на „Таркетт Рус“

Путин предаде активи на Tarkett под руско управление - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който руските активи на производителя на подови настилки Tarkett преминават под временното управление на ООО „Управлявающая компания „Центр капитал“. Документът е №738 и е от 15 октомври 2026 г. Той е публикуван като изменение на списъка с активи, поставени под временно управление с указ №302 от 25 април 2023 г.

Според указа под управление са предадени 187 500 обикновени и 500 000 привилегировани акции на АО „Таркетт“. В документа са включени и 100 обикновени акции на АО „Таркетт Рус“, както и 100% от дяловете в ООО „Таркетт Соммер“, притежавани от руското акционерно дружество.

Временното управление обхваща и акции, свързани със сръбско дружество на Tarkett от Бачка Паланка, както и пакет акции, притежаван от самата международна компания. „РБК“ уточнява, че указът влиза в сила от деня на официалното му публикуване.

„Указът влиза в сила от деня на официалното му публикуване.“

Засегнати са още четири компании

Същото решение поставя под управлението на „Центр капитал“ и активи на четири компании от опаковъчния сектор. Това са 12 565 акции на АО „Каппа Рус“, 100% от дяловете в „Онтэкс РУ“ и „Эвиосис Пэкэджинг Кубань“, както и 99,71% от дяловете в „Менсен Пакаджинг СНГ“. Различното число за последното дружество е посочено от „Интерфакс“, докато в част от руските публикации делът е представен без уточняване на процента.

„Интерфакс“ оценява съвкупните годишни приходи на засегнатите европейски компании на над 50 млрд. рубли. Указът не създава нов режим, а разширява вече съществуващия механизъм за временно управление на имущество, свързано с компании от държави, определяни от Москва като „недружествени“.

Какво произвежда Tarkett в Русия

Tarkett е международен производител на подови настилки за жилищни, търговски, промишлени и спортни обекти. В Русия компанията има производство на линолеум в Отрадни, Самарска област, и на ламинат и паркетна дъска в Митишчи, Московска област.

Указът поставя под контрола на руската управляваща компания както активи на международната група, така и дялове и акции в местни дружества. В документа не е посочен срок за действие на временното управление.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru, interfax.ru


Русия
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