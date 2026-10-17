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Петролът достигна 110 долара заради атаките край Ормуз

Петролът достигна 110 долара заради атаките край Ормуз

17 Октомври, 2026 06:30 414 1

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Brent поскъпна до най-високото си ниво от май, след като нападенията срещу търговски кораби в стратегическия проток се засилиха

Петролът достигна 110 долара заради атаките край Ормуз - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цената на петрола Brent достигна 110 долара за барел за първи път от май, след като атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток се засилиха и пазарът оцени риска от ново ограничаване на доставките от Персийския залив.

Фючърсите на Brent приключиха търговията на 16 октомври на 109,86 долара за барел. Това е ръст от 3,94 долара, или 3,7%, и най-високо затваряне от 19 май. Американският лек петрол WTI поскъпна с 3,44 долара, или 3,5%, до 101,41 долара за барел. За седмицата Brent добави 4,9%, а WTI – 10,4%.

Според Ройтерс поскъпването е свързано с опасенията, че ескалацията около Ормузкия проток може да затегне световните доставки. Допълнителен натиск върху пазара оказват несигурността около руския дизел и прекъсването на работа на основна инсталация в рафинерията в Рязан след атака с дрон.

Нападенията срещу корабите се увеличават

Иран заяви, че засилва действията си срещу корабоплаването в отговор на американската блокада на негови пристанища и новите санкции. Двама ирански представители заявиха пред Ройтерс, че Техеран използва нови тактики за проследяване и атакуване на кораби, които според Иран нарушават наложените от страната ограничения.

На 14 октомври контейнеровоз и танкер бяха поразени от неизвестни снаряди в протока. Сингапурският контейнеровоз GFS Pride потъна след нападението, но всичките 21 членове на екипажа бяха евакуирани. Според Международната морска организация и американския вестник „Вашингтон пост“ сухотоварният кораб Cape Dao също е потънал след повреда, получена при по-ранна атака.

Данни на британската служба за морски операции и източници от сектора, цитирани от Анадолската агенция, показват, че през първите 12 дни на октомври са били атакувани или прихванати над 18 търговски кораба. На 12 октомври са регистрирани шест инцидента – най-високият дневен брой от началото на войната.

Петролните потоци през протока намаляват

Трафикът на петрол през Ормузкия проток също се свива. Според данни на Kpler на 13 октомври през водния път са преминали около 12,6 милиона барела суров петрол дневно при приблизително 15 милиона барела в края на септември. Преди началото на войната средният обем е бил около 17 милиона барела дневно.

Протокът между Иран и Оман е ключов маршрут за износа на петрол от държавите от Персийския залив. Всяко забавяне на корабите увеличава разходите за транспорт, застраховане и пренасочване на товарите, а пазарът добавя допълнителна рискова премия към цената на суровината.

„Атаките срещу корабите, преминаващи през Ормузкия проток, и военните удари между Саудитска Арабия и хусите подкрепят цените, тъй като пазарът остава притеснен от по-нисък износ от региона“, каза анализаторът на UBS Джовани Стауново, цитиран от Ройтерс.

Засега доставките не са напълно прекъснати, но нови атаки или потъване на танкери могат да ограничат движението още повече. Именно развитието на корабоплаването в протока и сигналите за възможно разширяване на конфликта ще определят посоката на цените през следващите търговски сесии.

Източници: in.marketscreener.com, live.euronext.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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