Кой наследи McDonald’s в Русия и как се разви бизнесът

Руският бизнес на McDonald’s беше наследен от предприемача Александър Говор, който през май 2022 г. купи активите на американската компания в страната. Сделката беше сключена, след като McDonald’s обяви пълното си излизане от руския пазар. Сумата не беше разкрита, а Говор я определи като „символична“ и много под пазарната.

Говор преди това управляваше ресторанти на McDonald’s по франчайз в Сибир. Според условията на договора той е поел ангажимент да запази работата на мрежата и да инвестира в нейното развитие. Пред „Комерсант“ бизнесменът посочи, че първоначалните средства, необходими до края на 2022 г., са около 6,5–7 млрд. рубли.

От 850 ресторанта до нова марка

Първите 15 ресторанта под марката „Вкусно – и точка“ отвориха на 12 юни 2022 г. в Москва и Московска област. Новият оператор планираше да възстанови работата на около 200 обекта до края на юни и на всички близо 850 ресторанта до края на лятото. Впоследствие мрежата запази голяма част от помещенията, оборудването и служителите, но премахна името, логото и защитените продукти на McDonald’s.

В началото менюто беше по-малко. Big Mac и McFlurry не се предлагаха, а част от познатите продукти получиха нови имена. Ройтерс цитира тогавашния директор Олег Пароев, според когото целта е клиентите да не забележат разлика в качеството и атмосферата. По-късно в менюто се появиха местни заместители като „Биг Хит“.

Договорът предвижда и опция McDonald’s да изкупи обратно активите в срок от 10 до 15 години. През февруари 2026 г. Александър Говор заяви пред РБК: „Не мисля, че към днешна дата това дори е изгодно.“ По думите му американската компания не е предприела стъпки за връщане на руския пазар.

Приходите растат, но печалбата се свива

Финансовите резултати показват промяната в мащаба на бизнеса. През 2022 г., когато ресторантите работеха само част от годината, „Система ПБО“ отчете 73,5 млрд. рубли приходи и 11,6 млрд. рубли нетна загуба. През 2023 г. приходите нараснаха до 155,7 млрд. рубли, а компанията отчете 14,2 млрд. рубли нетна печалба. Интерфакс свърза ръста с работата на всички обекти през цялата година, откриването на 37 нови ресторанта и възстановяването на услугата за доставки.

През 2024 г. приходите достигнаха 187,36 млрд. рубли, което е увеличение от 20,3%. Нетната печалба нарасна до 16,96 млрд. рубли, а мрежата вече включваше над 920 предприятия в 65 региона.

През 2025 г. приходите се увеличиха с 16,7% до 218,6 млрд. рубли. Себестойността на продажбите обаче нарасна с 19% до 180,7 млрд. рубли, а нетната печалба спадна с 15,1% до 14,4 млрд. рубли. Компанията изплати и около 14,2 млрд. рубли дивиденти. По данни на Интерфакс мрежата вече има над 970 обекта в 66 региона на Русия.

Следва първа експанзия извън Русия

През март 2026 г. „Вкусно – и точка“ подписа договор с местния франчайзи „Алкрест Фуд“ за развитие на марката в Киргизстан. Планът е за до 15 ресторанта в рамките на пет години и около 750 работни места. Първият обект в Бишкек, който ще бъде разположен в сградата на кино „Россия“, е планиран за края на 2026 г. Това е първият обявен чуждестранен пазар за руската верига.

Източници: interfax.ru, rbc.ru, kommersant.ru