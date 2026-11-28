Взаимните преки инвестиции между Турция и Русия са достигнали около 10 млрд. долара. Това съобщи турският министър на търговията Йомер Болат на турско-руски бизнес форум в Истанбул, в който са участвали над 200 представители на компании от двете държави.

„Това показва доверието на бизнесмените в икономиките на двете страни и в общото им бъдеще“, заяви Болат. По думите му около 3000 руски компании работят в Турция, а приблизително 1300 турски фирми развиват дейност в Русия.

Русия остава най-големият пазар за турските строителни компании зад граница. До момента те са завършили 2190 проекта в страната на обща стойност около 103 млрд. долара. Анкара иска да разшири износа за руския пазар в хранителната промишленост, земеделието, автомобилостроенето, химическата индустрия, текстила, мебелите и строителните материали.

Енергетиката остава в центъра на отношенията

Руският вицепремиер Александър Новак определи енергетиката като основа на икономическото партньорство. Той заяви, че газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“ работят надеждно, а Москва е готова да подкрепи Турция в развитието ѝ като регионален център за търговия с енергия.

Двете страни подготвят въвеждането в експлоатация на първия блок на АЕЦ „Аккую“, който Новак определи като исторически етап за Турция. Обсъждат се и дългосрочни договори за зърно и торове, както и съвместни предприятия за преработка на селскостопанска продукция.

Туристическият обмен също остава значим. Около 7 милиона руски туристи посещават Турция годишно, а руските авиокомпании са превозили над 6,5 милиона пътници по направленията между двете страни през миналата година, съобщи Новак.

Търговията е под поставената цел

На форума Болат и Новак потвърдиха амбицията на президентите на Турция и Русия двустранният стокообмен да достигне 100 млрд. долара годишно. Данните за търговията обаче показват, че целта все още е далеч.

Според „Хюриет дейли нюз“ двустранната търговия е намаляла с 6,5% през 2025 г. до 49,2 млрд. долара спрямо 52,6 млрд. долара през 2024 г. За първите девет месеца на 2026 г. оборотът е достигнал 32,6 млрд. долара. Турският износ за Русия е бил за 4,6 млрд. долара, докато вносът от Русия е възлизал на 28 млрд. долара.

Енергийните доставки имат водещо място в тази структура. Около 70% от турския внос от Русия през 2025 г. е бил съставен от минерални горива, петрол и продукти от преработката им, посочва „Хюриет дейли нюз“.

Сред следващите стъпки са улесняване на митническите процедури, подобряване на логистиката и безопасността на корабоплаването в Черно море, както и разширяване на електронната търговия. Турция ще бъде страна гост на Международния икономически форум в Санкт Петербург през 2027 г., а следващото заседание на двустранната междуправителствена комисия е предложено да се проведе в Казан.