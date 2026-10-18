В Москва са убедени, че Европа няма с какво да замени руския газ

Европа няма с какво да покрие възможен дефицит на газ без руски доставки, заяви руският вицепремиер Александър Новак. По думите му причините са блокирането на Ормузкия проток и спирането на мощности за втечнен природен газ в Катар след атаките през март.

„Уверени сме, че засега няма с какво да бъде покрит дефицитът, тъй като Ормузкият проток е затворен, а в Катар заводът спираше работа в резултат на атаките през март“, каза Новак в интервю за „Вести“, дадено по време на Руската енергийна седмица.

Международната агенция по енергетика съобщава, че прекъсването на транспорта през протока е намалило доставките на втечнен природен газ от Катар и Обединените арабски емирства с над 300 млн. куб. м дневно от 1 март. Това се равнява на повече от 2 млрд. куб. м седмично. Според агенцията комплексът Рас Лаффан в Катар, най-големият в света за втечняване на газ, е извън строя след атака на 2 март.

Shell съобщи, че QatarEnergy е спряла производството във всички свои заводи за втечнен природен газ на 2 март и е обявила форсмажор по договорите. Компанията посочи, че производството е било ограничено и заради невъзможността товарите да преминават нормално през Ормузкия проток.

Предупреждение за цените и запасите

Новак заяви, че европейският газов пазар не е балансиран, а забраната за руски втечнен газ ще задълбочи напрежението. „Европейските политици стрелят в крака си, ако забраняват доставките, включително от Русия“, каза той.

Руският вицепремиер твърди, че запасите в европейските газохранилища са с около 10% под средните равнища за същия период през предходни години. Според него последиците от недостига и от поскъпването ще бъдат поети от европейските потребители.

По данни, цитирани от ТАСС от доклад на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи, при студена зима, ограничени руски доставки и недостиг на втечнен газ запасите в хранилищата на Европейския съюз могат да спаднат до 11% в края на отоплителния сезон. В този сценарий неудовлетвореното търсене може да достигне около 40 млрд. куб. м.

Забраната за руски втечнен газ влиза поетапно

Европейският съюз прие поетапна забрана за внос на руски газ. За втечнения природен газ пълната забрана започва от 1 януари 2027 г. за определени дългосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г. За краткосрочните договори и за част от по-късните споразумения ограниченията започват да се прилагат по-рано.

Новак съобщи, че през първите девет месеца на годината в Европа са доставени 12 млн. тона руски втечнен природен газ. Той заяви, че количеството е по-голямо от това за същия период на предходната година и предположи, че европейските купувачи се стремят да увеличат доставките преди влизането в сила на забраната.

Източници: vesti.ru, tass.ru, apnews.com