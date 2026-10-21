Мъск: Сливането на SpaceX и Tesla е „добра идея“

Илон Мъск потвърди за първи път, че SpaceX и Tesla водят официални разговори за евентуално сливане. Според милиардера обединението на космическата и автомобилната компания би било „добра идея“, но решението е в ръцете на специални комисии от независими директори.

„Мисля, че би било добра идея, но всъщност зависи от специалните комисии на двете компании“, заяви Мъск по време на разговор с инвеститори. Той уточни, че заради собствения си конфликт на интереси не може да участва в обсъжданията на комисиите.

Двете компании са създали специалните органи по искане на акционерите, които в крайна сметка също трябва да одобрят евентуалната сделка. Мъск подчерта, че е твърде рано да се приема, че сливането непременно ще се случи, тъй като условията все още не са договорени и е възможно до споразумение изобщо да не се стигне.

Според източник на Reuters преговорите са започнали през последните седмици и един от възможните сценарии е SpaceX да придобие Tesla. Автомобилната компания работи с инвестиционна банка, която я консултира по разговорите.

Мъск вижда потенциални ползи от обединяването на бизнеса в няколко направления – изкуствен интелект, разработване на чипове, роботика, сателитна свързаност и извеждане на товари в орбита.

„Мисля, че сливането на компаниите има много предимства, тъй като практически се намираме в сингулярността на свръхинтелекта и има много какво да се спечели от сътрудничеството в разработването на софтуер за свръхинтелект, проектирането на чипове, Terafab, очевидно роботиката, извеждането на товари в орбита с констелацията Starmind и свързаността“, заяви той.

Една от връзките между двете компании вече е Terafab – съвместното им предприятие за производство на чипове. Според Мъск първият тестов чип трябва да бъде произведен около май или юни 2027 г., а серийното производство е планирано за третото тримесечие на 2028 г.

AI бизнесът променя SpaceX

Разговорите за сливане идват в момент, когато SpaceX отчита първата си печалба като публична компания и бързо разширява бизнеса си с изкуствен интелект.

Приходите на компанията са нараснали със 161% на годишна база до 14,58 млрд. USD през третото тримесечие. Приходите от AI са се увеличили почти десетократно до 7,56 млрд. USD, като по-голямата част идва от отдаване на капацитет на центрове за данни на разработчици като Anthropic, Google и Reflection AI.

SpaceX е приключила тримесечието с 4,4 млрд. USD нетна печалба спрямо загуба от 1,1 млрд. USD година по-рано. В същото време инвестициите остават огромни – капиталовите разходи са се увеличили почти три пъти до 19,6 млрд. USD.

Мъск очаква годишните повтарящи се приходи на компанията да достигнат между 500 млрд. и 1 трлн. USD до края на 2027 г., подкрепени от растящото търсене на изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект.

Starlink вече има 13,6 млн. абонати

Сателитният интернет Starlink също продължава да расте. Броят на абонатите е достигнал 13,6 млн. през третото тримесечие, над очакваните от анализаторите 12,19 млн.

Разрастването на услугата към по-евтини международни пазари обаче понижава средния месечен приход от един абонат – от 99 USD през 2023 г. до 69 USD през последното тримесечие.

Важен елемент от дългосрочните планове остава Starship. Новото поколение ракети за многократна употреба все още не е започнало редовна търговска експлоатация, но SpaceX разчита на системата за извеждането на ново поколение сателити Starlink и бъдеща изчислителна инфраструктура за AI в орбита.

Евентуално обединение на SpaceX и Tesla би събрало под една корпоративна структура значителна част от бизнеса на Мъск в космическите технологии, електромобилите, роботиката, изкуствения интелект и производството на чипове. Самият Мъск притежава близо една пета от Tesla и малко под половината от SpaceX.

Новината за официалните разговори беше посрещната положително от инвеститорите. Акциите на SpaceX поскъпнаха с 8% в следборсовата търговия, а тези на Tesla – с 1,8%.