Американският производител Tesla продължава да доминира пазара на електромобили в САЩ, въпреки негативните реакции срещу главния изпълнителен директор Илон Мъск и общото забавяне на търсенето на електрически автомобили. През третото тримесечие на 2026 г. компанията е контролирала 54% от продажбите в сегмента, показват данни на Cox Automotive, цитирани от Forbes.

Това означава, че Tesla е продала повече електромобили от всички останали производители, взети заедно. Пазарното ѝ лидерство се запазва въпреки прекратяването на федералния данъчен кредит от 7500 долара за покупка на електрически автомобил, което оказа сериозно влияние върху търсенето в САЩ.

Според Cox Automotive през третото тримесечие в страната са продадени 262 649 нови електромобила, което представлява увеличение с 6,1% спрямо предходното тримесечие. Въпреки това продажбите на Tesla са намалели с около 20% на годишна база, което показва, че увеличаването на пазарния ѝ дял не означава непременно ръст на реализираните автомобили.

Защо Tesla продължава да доминира пазара?

Според анализ на журналиста Брук Кротърс, публикуван във Forbes на 29 ноември, основното конкурентно предимство на Tesla не се ограничава до характеристиките на автомобилите. Компанията е изградила цялостна технологична екосистема, която затруднява конкурентите.

Тя включва широкоразвитата мрежа от зарядни станции Supercharger, редовните дистанционни софтуерни актуализации, собствените сервизни центрове и системата Full Self-Driving (FSD) за подпомагане на водача.

Именно тази интеграция между автомобил, софтуер и инфраструктура се превръща в решаващ фактор при избора на потребителите. Forbes сравнява модела с екосистемата на Apple, при която клиентите остават лоялни не само заради конкретния продукт, но и заради свързаните услуги.

Допълнително предимство на Tesla е високата енергийна ефективност на автомобилите и сравнително големият им пробег с едно зареждане.

Компанията предлага и лизингови програми, които правят електромобилите ѝ достъпни за по-широка група потребители. Базовият Model 3 например може да бъде нает срещу 439 долара месечно в САЩ, без включени данъци и допълнителни такси.

Политическите противоречия около Мъск не спряха Tesla

Пазарните резултати са особено показателни на фона на негативните реакции срещу Илон Мъск, чиито политически позиции предизвикаха недоволство сред част от традиционните купувачи на електромобили.

През 2025 г. критиките към предприемача се засилиха заради участието му в американския Департамент за правителствена ефективност (DOGE). Това доведе до публични кампании срещу Tesla и призиви за бойкот на автомобилите ѝ.

Въпреки това компанията успя да запази водещата си позиция. Според Forbes силната разпознаваемост на марката и развитата ѝ инфраструктура продължават да оказват по-голямо влияние върху решенията на купувачите от политическите противоречия.

Model Y остава основният двигател на продажбите

Пазарното лидерство на Tesla се дължи предимно на два модела – Model Y и Model 3.

По данни на Cox Automotive през третото тримесечие Model Y е формирал 69% от продажбите на компанията в САЩ, докато Model 3 е отговарял за още 28%. Така двата автомобила осигуряват приблизително 97% от реализацията на производителя на американския пазар.

Тази концентрация показва както силата на най-популярните модели на Tesla, така и зависимостта на компанията от сравнително ограничено продуктово портфолио.

Междувременно традиционните автомобилни производители изпитват затруднения да поддържат конкурентоспособни електрически модели след премахването на държавните стимули.

Според Reuters продажбите на електромобили в САЩ са намалели с 30,7% през първите девет месеца на 2026 г. спрямо същия период на предходната година. Някои производители ограничават инвестициите си в изцяло електрически автомобили и пренасочват вниманието си към хибридните технологии.

Tesla увеличава преднината си през октомври

Последните данни на Cox Automotive показват, че компанията е разширила пазарния си дял до 57,5% през октомври 2026 г.

През месеца Tesla е реализирала приблизително 47 850 нови електромобила в САЩ, а Model Y е останал най-продаваният електрически автомобил с 36 366 доставки. Само този модел е представлявал близо 44% от всички продажби на нови електромобили в страната.

Въпреки засилената конкуренция и променящата се държавна политика Tesla продължава да притежава значително предимство на американския пазар. Според анализа на Forbes най-сериозното предизвикателство пред конкурентите не е просто да предложат по-евтин или по-ефективен автомобил, а да изградят съпоставима мрежа от услуги, зарядна инфраструктура и софтуерни решения.