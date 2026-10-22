Veronica Beard свали бижута от сайта си след обвинение в копиране

Модната марка Veronica Beard премахна няколко бижута от магазините и сайта си, след като дизайнерката Сара Белтран я обвини, че е копирала модели на нейния бранд Dezso. Компанията се извини публично, но не посочи как се е стигнало до появата на сходните изделия.

„Наясно сме, че някои изделия от последната ни колекция бижута много приличат на дизайни на Dezso. Дълбоко уважаваме Сара Белтран, нейния занаят и нейния бизнес. Премахнахме съответните изделия от магазините и сайта си. Преразглеждаме процеса на проектиране, за да предотвратим подобни грешки в бъдеще. Искрено се извиняваме на Сара“, заяви Veronica Beard в публикация в Instagram, цитирана от Women’s Wear Daily.

Белтран показа три примера за сребърни колиета с раковини, които според нея е представила още през 2021 г., и ги сравни с изделия, предлагани от Veronica Beard през 2026 г. Тя написа: „Срам за вас, Veronica Beard. Двадесет години от моя труд и сега това.“

„Малките дизайнери заслужават уважение. Занаятчиите заслужават признание. Оригиналността има значение“, добави дизайнерката. По думите ѝ създаването на автентичен продукт изисква време, визия, постоянство и уважение към хората, които стоят зад него.

Отказано сътрудничество преди две години

Случаят придоби допълнителен контекст заради контакт между двете марки през 2024 г. Тогава Габриела Соррентино, директор по покупките на Veronica Beard, предложила на Белтран сътрудничество в магазини на марката в Хемптънс и Нантъкет. Дизайнерката отказала, тъй като смятала, че естетиката на двете компании не съвпада.

Впоследствие Белтран предположила, че появата на сходни изделия може да е свързана с отказа ѝ. Тя обвини Veronica Beard в липса на етика и заяви, че марката е присвоила дизайни, върху които е работила в продължение на две десетилетия.

Ценовата разлика между двете колекции също е значителна. Подобни колиета на Dezso се продават за хиляди британски лири. Едно от тях струва 3029 лири, а колие с раковина и цитрин е оценено на 2272 лири. Сравнимите изделия на Veronica Beard са били на цена от стотици лири.

Марката е предпочитана от Меган Маркъл

Veronica Beard е основана през 2010 г. от снахиите Вероника Суонсън Беърд и Вероника Мийл Беърд. Марката се свързва с американски стил, съчетаващ ежедневни и по-официални облекла.

Меган Маркъл носеше дрехи на компанията по време на участието си в сериала „Костюмари“, а по-късно бе забелязвана с нейни костюми и палта. Сред известните клиентки на марката са още Кейт, принцесата на Уелс, и Попи Делевин.

Белтран е родена в Ел Пасо, Тексас, а бижутата ѝ са вдъхновени от пътуванията и любовта ѝ към океана. Сред характерните мотиви на Dezso са раковини, използвани в медальони и гривни. След извинението на Veronica Beard компанията заяви, че преглежда вътрешния си процес на проектиране. Не е обявено дали двете страни са постигнали споразумение или ще последват допълнителни действия.

Източници: dailymail.com, wwd.com