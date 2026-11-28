Една празна китка се превърна в повод за въпрос с потенциални последици за пазара на луксозни часовници. На първата официална снимка на Робърт Патинсън като новия Джеймс Бонд актьорът е без часовник, а това веднага породи предположения дали агент 007 ще продължи почти 30-годишната си връзка с Omega.

Патинсън стана глобален посланик на конкурентната швейцарска марка Jaeger-LeCoultre през септември 2026 г. Оттам идва и интересът към бъдещия избор на часовник за героя. Omega е свързана с филмовия Бонд от „Златното око“ през 1995 г., а моделът Seamaster Diver 300M е увеличил продажбите си приблизително пет пъти след премиерата на филма. The Wall Street Journal отбелязва, че евентуалната загуба на франчайза би била чувствителна за Omega, която през 2025 г. е слязла от трето на пето място сред швейцарските часовникови марки.

Самият Патинсън описа връзката си с новата марка така: „За мен най-убедителните предмети са тези с истинска дълбочина.“ Jaeger-LeCoultre представи актьора като свой глобален посланик два месеца преди обявяването му за Бонд. Засега няма потвърдено решение кой производител ще бъде на китката на героя в следващия филм.

Якето на Дженсън Хуанг стана знак за подкрепа

Ефектът не се ограничава до киното. Черното кожено яке Tom Ford, с което основателят на Nvidia Дженсън Хуанг често се появява публично, привлече по-голям интерес в Google на фона на публикации за предполагаеми негови извънбрачни връзки.

Американски стилисти са отчели, че клиентите им по-често избират черни кожени якета за събития. В Силициевата долина дрехата се превръща и в знак на подкрепа към Хуанг, като представители на технологичния сектор започват нарочно да се появяват с подобен външен вид.

От очилата на Макрон до годежа на Тейлър Суифт

През януари 2026 г. акциите на италианския производител на очила iVision Tech нарастват с близо 56% за два дни, а пазарната капитализация на компанията се увеличава с около 7 млн. долара. Поводът е появата на френския президент Еманюел Макрон на Световния икономически форум в Давос със слънчеви очила Henry Jullien Pacific S 01 за 659 евро.

Още по-бърз е ефектът при Тейлър Суифт. След като през август 2025 г. певицата обявява годежа си с Травис Келси, роклята Ralph Lauren от снимките е разпродадена за по-малко от половин час. В същия ден акциите на Ralph Lauren се повишават с около 2%, тези на Richemont, собственик на Cartier, с 3,4%, а на LVMH, която притежава Louis Vuitton, с 3,2%. Акциите на Signet Jewelers поскъпват с 3,12% и достигат най-високата си цена за осем месеца.

„Ефектът Кейт“ и урокът от Майкъл Джордан

Синята рокля с колан Issa London за 385 паунда, носена от Кейт Мидълтън при обявяването на годежа ѝ с принц Уилям през ноември 2010 г., е разпродадена в рамките на едно денонощие. Случаят дава име на явлението „ефектът Кейт“. Малката компания на дизайнерката Даниела Хелайел не успява да произведе достатъчно бройки и през юли 2011 г. 51% от нея са придобити от Камила Ал-Файед. Хелайел напуска марката през 2013 г.

Изследването на Дейвид Йермак „Наценката Мишел“ анализира 189 визии на Мишел Обама от периода ноември 2008 – декември 2009 г. Според него компаниите, чиито дрехи е носила бившата първа дама на САЩ, са увеличили общата си пазарна капитализация с около 2,67 млрд. долара. По време на европейската ѝ обиколка през 2009 г. акциите на осем свързани компании поскъпват средно с 15,5%, докато индексът S&P 500 нараства с 6,1%.

Историята на Nike и Майкъл Джордан показва, че ефектът може да работи и в обратната посока. През 1984 г. баскетболистът подписва петгодишен договор за 250 хил. долара годишно, процент от продажбите и собствена линия обувки. Първите Air Jordan излизат през 1985 г. През януари 1999 г., ден преди Джордан да обяви второто си оттегляне от баскетбола, акциите на Nike спадат с 5,4%. Тогава компанията отчита и първото си понижение на годишните приходи от 1994 г. насам – с 8%. Спадът е свързан в годишния отчет с края на кариерата на Джордан и локаута в НБА.