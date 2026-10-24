САЩ махат митата от 50% за някои канадски стоки

Съединените щати ще извадят част от канадските стоки от обхвата на 50% мита, наложени от администрацията на Доналд Тръмп. Промяната ще влезе в сила на 30 октомври и засяга шперплатови листове, някои хартиени изделия, определени машини и хладилно оборудване, както и част от опаковъчните каси и кутии.

Едновременно с това Вашингтон ще добави към тарифния списък други канадски продукти, сред които определени клапани, килими и отпадъчни материали. Така решението не представлява общо премахване на митата, а преразглеждане на конкретните категории стоки, за които се начислява допълнителната ставка.

Промените започват на 30 октомври

Белият дом съобщи, че президентът Тръмп е подписал прокламация по раздел 338 от Закона за митата от 1930 г. Документът изменя по-ранна прокламация, свързана с твърденията на американската администрация, че Канада дискриминира американския износ, включително в автомобилния сектор.

„Президентът Тръмп допълнително прецизира обхвата на митата, за да компенсира тежестта върху американската търговия и едновременно с това да защити обществения интерес“, се посочва в съобщението на Белия дом.

Новите правила ще се прилагат за всички стоки, включени в обхвата на мерките, независимо дали са произведени при условията на споразумението между САЩ, Мексико и Канада. Те ще се начисляват и в допълнение към митата, въведени по раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г.

Мярката идва след ответни канадски тарифи

Първоначалните 50% мита върху определени канадски стоки бяха обявени на 20 юли. През септември администрацията на Тръмп разшири част от ограниченията и забрани вноса на някои канадски продукти, сред които алкохолни напитки, млечни изделия и мотоциклети.

Според Белия дом Канада е наложила ответни мита върху американски износ за около 20 милиарда долара. Вашингтон представя новото преразпределение на тарифните категории като отговор на канадските мерки и като опит да се намалят разходите за американския бизнес.

Асошиейтед прес съобщи, че сред засегнатите от високите мита са американски фермери и предприятия, които използват специализирано оборудване, опаковки и други материали от Канада. Част от тези стоки трудно могат да бъдат заменени с американски продукти без значително увеличение на разходите.

Промените ще започнат да се прилагат на 30 октомври. До тази дата действащият списък със стоки, подлежащи на 50% мита, остава непроменен.

Източници: apnews.com