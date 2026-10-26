Хонконг печели милиарди по време на Хелоуин

Тазгодишните празненства за Хелоуин в Хонгконг са обхващат три последователни уикенда. Градът се опитва да превърне популярния празник в инструмент за привличане на туристи, повече посетители в заведенията и по-високо потребление.

Сред участниците имаше зомбита, даоистки свещеници, зловещи бармани и имитатори на Доналд Тръмп.

Празничната програма е част от първия „Месец на Хелоуин в Хонконг“. Събитията започнаха на 17 октомври и обхващат ключови туристически райони като Централния район, Лан Квай Фонг, Кай Так, Монг Кок и Чим Са Чуй Ийст. Кулминацията е на 31 октомври, когато се отбелязва самият Хелоуин.

Повече събития, повече посетители

В Централния район е поставена голяма инсталация във формата на очна ябълка, а в различни части на града има тематични декорации, костюмирани представления и събития за посетители от различни възрасти. Организаторите разшириха програмата, след като през 2025 г. около 80 000 души са празнували в Лан Квай Фонг само на 31 октомври.

„Всяка година събитието става по-силно и хората харчат повече, а костюмите стават все по-екстравагантни“, каза Алън Зиман, председател на Lan Kwai Fong Group. По думите му празненствата носят значителни приходи на района и подпомагат местната икономика.

Зиман, който е помогнал за въвеждането на празненствата за Хелоуин в Лан Квай Фонг преди повече от 40 години, оценява, че събитието увеличава продажбите на храни и напитки с 20-25 процента всяка година.

Разлика с континентален Китай

Разширяването на празненствата в Хонконг се случва на фона на ограниченията върху проявите за Хелоуин в континентален Китай. От 2023 г. властите там затягат контрола върху публичните чествания, а в Шанхай са били задържани празнуващи заради костюми, осмиващи социални и икономически проблеми.

В Хонконг властите и бизнесът се надяват по-дългата програма да привлече повече посетители от континенталната част на Китай и от други места в региона. Празненствата съчетават западни образи на ужасите с китайски фолклор, а някои участници използват и сатирични костюми, свързани с пандемията от COVID-19.

Източници: internazionale.it, scmp.com, news.rthk.hk