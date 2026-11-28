България се ползва с авторитета на сигурна туристическа дестинация, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ той коментира нападението над фенове на „Левски“ в Марсилия и заяви, че подобни прояви нямат място в цивилизована държава.

„България е сигурна държава. Такива недостойни сцени тук няма“, каза Димитров. По думите му премиерът е реагирал незабавно и е поискал обяснение от Франция на най-високо политическо ниво. Министърът заяви, че българската страна ще следи развитието на случая и ще настоява виновните да бъдат наказани.

При нападението в Марсилия са пострадали 11 българи. Инцидентите са станали около мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“, който домакините спечелиха с 1:0. По информация на БНТ част от пострадалите са били настанени в болница.

Очаква се ръст на туристите от Германия и Полша

Димитров съобщи за увеличен интерес към България от няколко основни туристически пазара. По думите му една от големите нискотарифни авиокомпании е заявила увеличение с над 40% на местата до Варна и Бургас през следващия летен сезон, като общият капацитет може да достигне 500 000 места.

Министърът заяви, че германският пазар се възстановява и очаква ръст между 30% и 40% на туристите от Германия през следващата година. За Полша той посочи 100 000 повече регистрации за следващия сезон. В Румъния, по думите му, 90 туроператори са заявили интерес към увеличаване на обемите към България.

„Нито един път темата сигурност за България не беше повдигната“, каза Димитров, като уточни, че е разговарял с около 20 водещи туроператори на международни туристически изложения във Великобритания, Полша, Германия, Обединените арабски емирства и Румъния.

Бюлетин за чистотата на морската вода

От следващата година се предвижда да бъде създаден ежедневен бюлетин с индекс за чистотата на морската вода. Той ще бъде изпращан до туроператори и журналисти. Мярката идва на фона на притесненията, свързани с инциденти с кораби и дронове в Черно море, споменати по време на разговора.

Министърът заяви, че към подготовката за „Евровизия 2027“ в Бургас не са постъпвали запитвания или опасения относно сигурността. Първата фаза от организацията се очаква да започне в началото на април с пристигането на артисти и началото на репетициите.

Бургас ще бъде домакин на конкурса през май 2027 г. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът ще се проведе на 15 май в „Арена Бургас“.

Димитров каза още, че според данните на Министерството на туризма търсенето на България в онлайн платформи е нараснало с 300%, или приблизително три пъти. Той свърза ръста с рекламата на страната и с интереса към големи международни събития.

Източници: bntnews.bg