Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Банско търси повече полски туристи за ски ваканции

Банско търси повече полски туристи за ски ваканции

27 Октомври, 2026 11:06 475 4

  • банско-
  • полски туристи-
  • ски туризъм-
  • зимен сезон-
  • туризъм

Курортът ще бъде представен на туристическо изложение във Варшава. Полските гости са сред пазарите с потенциал за развитие на зимния туризъм

Банско търси повече полски туристи за ски ваканции - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Банско ще търси повече полски туристи за ски ваканции през предстоящия зимен сезон. Курортът предстои да бъде представен на специализирано туристическо изложение във Варшава, където местният бизнес ще популяризира възможностите за зимна почивка.

„Поляците започват да идват на ски в Банско“, заяви пред TravelNews доц. Ася Панджерова, собственик на хотел „Лъки Банско СПА & Релакс“. По думите ѝ курортът има потенциал да привлече още гости от Полша, а добрите самолетни връзки между София и Варшава, Вроцлав и Краков улесняват достъпа до България.

Интересът към полския пазар идва на фона на значителното присъствие на туристи от страната в България. По данни на Националния статистически институт през 2025 г. в местата за настаняване у нас са регистрирани 266 415 полски туристи, които са реализирали 1 431 311 нощувки.

Полша е важен пазар за летните почивки по Българското Черноморие, но туристическият бизнес вижда възможност да насочи част от този поток и към зимните курорти. Според Панджерова привличането на повече полски гости към Банско би разширило пазарите на курорта и би увеличило международната разпознаваемост на България.

Очакванията на туристическия бизнес в Банско за зимния сезон са положителни. Хотелите отчитат добри записвания, като сред основните пазари на „Лъки Банско СПА & Релакс“ са освен България още Израел, Гърция и Румъния.

„Записванията са много добри. Освен българи, има много резервации от израелци и гърци, които идват от Атина. А румънците много обичат Банско“, коментира Ася Панджерова.

Румънският пазар има особено значение за курорта заради близостта между двете държави. Тя позволява както кратки пътувания, така и по-продължителни ски почивки.

Данните, публикувани във връзка с програмата за развитие на туризма на община Банско за 2026 г., показват, че през цялата 2025 г. в курорта са реализирани 1 162 194 нощувки. По брой туристи сред чуждестранните пазари водят Румъния с 28 973 души, Израел с 27 501 и Гърция с 22 287. След тях е Великобритания с 21 974 туристи.

За предстоящия сезон бизнесът очаква достатъчно сняг и благоприятни условия за ски, докато представянето на Банско във Варшава трябва да привлече вниманието на още полски туристи към курорта.

Източници: travelnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карамаракуя

    5 1 Отговор
    С една дума дират повече платежоспособни пияници

    11:16 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Те ще

    6 0 Отговор
    се разбързат за Банско , стой , та гледай !

    11:25 27.10.2026

  • 4 Няма шанс

    3 0 Отговор
    Трайте че Бангарангата и Джирото са напът да пропаднат
    изгореехме с всичките напъни

    11:27 27.10.2026