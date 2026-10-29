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София събира близо 5000 предприемачи и инвеститори

София събира близо 5000 предприемачи и инвеститори

29 Октомври, 2026 07:47 561 4

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Конференцията Crossroads 2026 ще се проведе на стадион „Българска армия“ на 29 и 30 октомври. Сред лекторите са представители на SpaceX и Google

София събира близо 5000 предприемачи и инвеститори - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 5000 предприемачи, инвеститори и инвеститори се очаква да се съберат в София за конференцията Crossroads 2026. Форумът ще се проведе на 29 и 30 октомври на стадион „Българска армия“, като целта е български идеи да намерят път към международните пазари.

Събитието е насочено към основатели на компании, инвеститори, ръководители и представители на технологичния сектор. Организаторът Божидар Видинов заяви пред bTV, че амбицията е София да се утвърди като център за бизнеса от региона и Европа.

„Нашата цел е бизнесите в България реално да растат и да не правят бизнес само в държавата, а да могат да скалират и да продават навсякъде“, каза Божидар Видинов.

Сред акцентите в програмата са изграждането на стартъп компании, привличането на капитал и мащабирането на бизнеси. По думите на организаторите участниците ще могат да чуят опита на хора, които са изградили компании с международен обхват или са ги продали за милиони.

Лектори от SpaceX и Google

Сред поканените гости е предприемач, продал компанията си на SpaceX, който сега работи в компанията като посланик. Представител на Google ще пристигне от Ирландия. В програмата участват и българи, развили компании, достигнали до сделки за милиони.

Организаторите подчертават, че добрата идея сама по себе си не е достатъчна. Според Тихомир Банов за развитието на един стартъп са нужни постоянство, ясна цел и много работа.

„Основното качество е трудолюбието. Човек трябва да има постоянна цел, да я следва и да работи много“, каза Банов.

Състезание за стартъпи и европейски възможности

На 30 октомври в рамките на форума ще се проведе регионалният финал на Startup World Cup. Победителят ще получи възможност да представи компанията си на глобалния финал на състезанието.

Ден по-рано, на 29 октомври, Европейският съвет за иновации ще организира информационен ден за възможностите за финансиране на иновативни компании. Събитието е част от съпътстващата програма на Crossroads и ще се проведе на същото място.

Билетите са разделени по категории за компании, студенти и индивидуални посетители. По думите на Тихомир Банов част от големите фирми в България са дарили билети, които могат да бъдат предоставени безплатно на хора с финансови затруднения.

Източници: btvnovinite.bg, therecursive.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Каква икономика може да има колония,колонията е само донор на ресурси и роби,ако искате икономика изгонете западните мародери които ни влачат златото ,мед цинк олово за 100 милиарда на година и не плащат данъци веригите

    07:53 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кросфайър

    3 0 Отговор
    Те и в Северна Корея така събират разни предприемачи и инвеститори на стадиона, уж на конференция.

    07:58 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.