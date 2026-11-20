Булевард „Витоша“ в София заема 40-о място сред най-скъпите търговски улици в света. Годишният наем на квадратен метър по емблематичната пешеходна зона достига 756 евро, или около 63 евро месечно. За една година цените са се увеличили с 4%, а столичният булевард се е изкачил с една позиция в международното подреждане.

Класацията на Cushman & Wakefield обхваща 147 водещи търговски улици по света. София е поставена непосредствено след Загреб, а наемите на основните търговски улици в Атина, Истанбул, Белград и Букурещ са по-високи. „Витоша“ присъства в класацията от около 20 години – още от времето, когато по тази част на столицата са се движили трамваи.

От магазини към заведения и мода

Промяната в профила на булеварда се усеща най-вече в предназначението на търговските обекти. По думите на Мария Димитрова, мениджър „Наеми“ в агенция за недвижими имоти, днес пешеходната зона привлича най-вече заведения, магазини за алкохол и цигари и търговци на мода.

„До голяма степен тя промени статута си, специфично за пешеходната зона – говорим за заведения, за магазини за алкохол и цигари, и мода. Това е профилът на наемателя там“, казва Мария Димитрова.

Според нея наемите на отделни обекти могат да надхвърлят 63–70 евро на квадратен метър месечно. Високите цени са свързани с интереса към централната пешеходна зона и с конкуренцията между търговците.

Чуждестранни туристи и антикварен бизнес

На метри от булеварда повече от 20 години работи антикварният магазин на Стефан Караминчев. Той определя бизнеса си като семеен – трето поколение е в него, а дъщеря му е четвърто.

„Трето поколение съм, дъщерята е четвърто. Няма втори такъв на Балканския полуостров“, казва Караминчев.

Близостта до най-посещаваната търговска улица в страната води в магазина клиенти от Австралия, САЩ, Бразилия, Чехия и Полша. По думите на Караминчев чуждестранните посетители проявяват интерес към съветски плакати, пропагандни материали, значки, ордени и медали, както и към предмети, свързани с Третия райх.

Караминчев описва конкуренцията по „Витоша“ като силна и посочва, че част от търговците работят при сериозен натиск заради високите разходи. В същото време булевардът остава място за забавления, музика и туристически интерес.

Името „Витоша“ е дадено на булеварда за първи път през 1883 година. Днес пешеходната зона съчетава търговски обекти, заведения и туристически места, а международното подреждане поставя София сред водещите пазари за търговски имоти в региона.