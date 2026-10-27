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Възнаграждението на шефа на Deloitte скочи с 45%

Възнаграждението на шефа на Deloitte скочи с 45%

27 Октомври, 2026 14:30 559 8

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  • съкращения-
  • великобритания

Ричард Хюстън е получил 7,1 млн. лири, докато компанията е съкратила около 1000 служители във Великобритания

Възнаграждението на шефа на Deloitte скочи с 45% - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Deloitte за Европа, Близкия изток и Африка Ричард Хюстън е получил 7,1 млн. британски лири за финансовата година, приключила на 31 май 2026 г. Сумата е с 45% по-висока от възнаграждението му за предходната година, докато компанията е съкратила около 1000 служители във Великобритания.

Основната част от плащането е дял от печалбата в размер на 5,8 млн. лири. Допълнително Хюстън е получил еднократно възнаграждение от 1,3 млн. лири по стимулираща програма, обвързана със стратегически и финансови цели на европейския бизнес на Deloitte. През юни той пое ръководството на новото подразделение на компанията за Европа, Близкия изток и Африка, което обхваща повече от 80 държави.

93 пъти над медианното възнаграждение

Хюстън, който преди това в продължение на седем години ръководеше бизнеса на Deloitte във Великобритания, е най-високоплатеният ръководител на компания от голямата четворка на одиторските компании в страната. Неговото възнаграждение се равнява на 93 пъти медианното възнаграждение на служителите на Deloitte във Великобритания. Година по-рано съотношението е било 65 към 1.

Данните за средния брой служители показват спад от 17 264 през 2025 г. до 15 904 през финансовата 2026 г. През юни Deloitte е предложила доброволно съкращаване на почти 200 позиции в одиторския си бизнес. Компанията е посочила ниското текучество сред служителите като причина за мярката.

„Взехме решение да предложим доброволно съкращаване при подобрени условия на част от хората в засегнатите области. Не вземаме тези решения с лека ръка и ще направим всичко възможно да подкрепим служителите, които обмислят тази възможност“, заяви говорител на Deloitte във Великобритания.

Промени в разпределението на печалбата

Паралелно с намаляването на персонала Deloitte е променила начина, по който разпределя печалбата между партньорите. Броят на условните дялове, предоставяни на новите партньори със собственост в компанията, е намален от 100 на 80. Делът на партньорите със собственост обаче е нараснал от 54% през 2025 г. до почти 60%.

Приходите на подразделенията на Deloitte във Великобритания и Швейцария са се увеличили с 2% до 5,81 млрд. лири. Печалбата е нараснала с 14% до 899 млн. лири. Deloitte е част от голямата четворка на одиторските компании заедно с PwC, EY и KPMG.

Източници: rbc.ru, cityam.com, ft.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Софийски селянин,Пенсионер

    6 0 Отговор
    Нищо няма да занесе в техните английски гробища,пък от снимката му личи че отдавна не е е и във втора младост..

    14:41 27.10.2026

  • 2 Факти

    2 0 Отговор
    Свидетел съм на кражби в банките, които Делойт и останалите баклуци не виждат и заверяват по двама отчетите им. Одиторите са най-корумпирани в бизнеса.

    Коментиран от #5

    14:45 27.10.2026

  • 3 54685766237

    1 0 Отговор
    над медианното възнаграждение - що е то?

    Коментиран от #4

    14:47 27.10.2026

  • 4 От Банката

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "54685766237":

    Малко е възнаграждението му.

    14:54 27.10.2026

  • 5 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    И какво като си свидетел? Все едно тук не станахме 7млн свидетели, кога фалира КТБ, а знаеш ли кой беше се разписал само преди 2 месеца над финансовите отчети?

    Коментиран от #6

    14:55 27.10.2026

  • 6 Знам

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

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    Коментиран от #7

    14:58 27.10.2026

  • 7 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Знам":

    БНБ не прави одит.

    15:03 27.10.2026

  • 8 БНБ

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    е ЕЦБ и МВФ, и СБ и още измислици...

    15:06 27.10.2026