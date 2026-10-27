Възнаграждението на шефа на Deloitte скочи с 45%

Ръководителят на Deloitte за Европа, Близкия изток и Африка Ричард Хюстън е получил 7,1 млн. британски лири за финансовата година, приключила на 31 май 2026 г. Сумата е с 45% по-висока от възнаграждението му за предходната година, докато компанията е съкратила около 1000 служители във Великобритания.

Основната част от плащането е дял от печалбата в размер на 5,8 млн. лири. Допълнително Хюстън е получил еднократно възнаграждение от 1,3 млн. лири по стимулираща програма, обвързана със стратегически и финансови цели на европейския бизнес на Deloitte. През юни той пое ръководството на новото подразделение на компанията за Европа, Близкия изток и Африка, което обхваща повече от 80 държави.

93 пъти над медианното възнаграждение

Хюстън, който преди това в продължение на седем години ръководеше бизнеса на Deloitte във Великобритания, е най-високоплатеният ръководител на компания от голямата четворка на одиторските компании в страната. Неговото възнаграждение се равнява на 93 пъти медианното възнаграждение на служителите на Deloitte във Великобритания. Година по-рано съотношението е било 65 към 1.

Данните за средния брой служители показват спад от 17 264 през 2025 г. до 15 904 през финансовата 2026 г. През юни Deloitte е предложила доброволно съкращаване на почти 200 позиции в одиторския си бизнес. Компанията е посочила ниското текучество сред служителите като причина за мярката.

Промени в разпределението на печалбата

„Взехме решение да предложим доброволно съкращаване при подобрени условия на част от хората в засегнатите области. Не вземаме тези решения с лека ръка и ще направим всичко възможно да подкрепим служителите, които обмислят тази възможност“, заяви говорител на Deloitte във Великобритания.

Паралелно с намаляването на персонала Deloitte е променила начина, по който разпределя печалбата между партньорите. Броят на условните дялове, предоставяни на новите партньори със собственост в компанията, е намален от 100 на 80. Делът на партньорите със собственост обаче е нараснал от 54% през 2025 г. до почти 60%.

Приходите на подразделенията на Deloitte във Великобритания и Швейцария са се увеличили с 2% до 5,81 млрд. лири. Печалбата е нараснала с 14% до 899 млн. лири. Deloitte е част от голямата четворка на одиторските компании заедно с PwC, EY и KPMG.

Източници: rbc.ru, cityam.com, ft.com