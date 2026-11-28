Международният трибунал по морско право отхвърли искането на Аржентина за временно спиране на проекта Sea Lion за добив на петрол край Фолкландските острови. Решението в Хамбург е взето с 18 гласа срещу 3 и позволява на проекта да продължи подготовката си по съществуващия график.

Аржентина поиска Великобритания да спре новите сондажи и изграждането на производствена инфраструктура в Северния Малвински басейн. Буенос Айрес твърди, че районът попада в морски зони, върху които страната има права, и че разработването на находището нарушава международните ѝ претенции към островите, наричани от Аржентина Малвински.

Трибуналът не се произнесе по въпроса кому принадлежат Фолкландските острови. Съдът прие, че разглеждането на основните аржентински претенции би изисквало първо да бъде определено коя страна има суверенитет над островите и съответно правомощията на крайбрежна държава в прилежащите морски зони. Според състава това надхвърля рамките на Конвенцията на ООН по морско право.

Сондажите са планирани за март 2027 г.

Sea Lion се управлява от израелската Navitas Petroleum, която притежава 65 процента от проекта. Британската Rockhopper Exploration държи останалите 35 процента. Двете компании са взели окончателно инвестиционно решение през декември 2025 г., а през август 2026 г. са заявили, че подготвителните работи напредват по план.

Пред трибунала Великобритания е уверила, че сондажите няма да започнат преди 21 март 2027 г., а добивът няма да започне преди март 2028 г. Съдът е вписал тези уверения в решението си. Производството е планирано във води на около 200 морски мили северно от островите, в район, който Аржентина и Великобритания назовават по различен начин.

„Приветстваме решението на Международния трибунал по морско право да не разпорежда временни мерки. Този изход потвърждава силната правна защита и стратегия на Обединеното кралство“, заявиха британският външен министър Ед Милибанд и главният прокурор на Англия и Уелс Ели Рийвс в общо изявление. Те призоваха Аржентина да зачита правото на жителите на островите да определят собственото си бъдеще.

Паралелно решение на аржентински съд

Решението на международния трибунал идва ден след отделна мярка на Федералния съд в Рио Гранде. Според аржентинската прокуратура съдия Мариел Боруто е разпоредила на Rockhopper Exploration и Navitas Petroleum да не започват, продължават или изпълняват проекта Sea Lion до приключване на производството по иск за предотвратяване на предполагаеми екологични и суверенни вреди.

Двете решения действат в различни правни рамки. Международният трибунал отказа временни мерки срещу Великобритания, докато аржентинският съд наложи национална съдебна забрана спрямо компаниите. Пълният арбитраж по спора между Аржентина и Великобритания предстои да бъде съставен, а Международният трибунал насърчи двете страни да ускорят процедурата по неговото създаване.

Източници: apnews.com, dailymail.com