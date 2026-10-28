В Казахстан обсъждат по-високи данъци за богаташите

Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев предложи да се обсъди идеята за въвеждане на по-високи данъци за тези с големи богатства.

„Бих искал да се спра конкретно на въпроса за данъчната справедливост. Вярвам, че е дошло времето да обсъдим въвеждането на по-висока данъчна ставка за тези с големи богатства. Подчертавам, че никой не възнамерява да ограничава законно придобитите активи по никакъв начин. Това би противоречило на самата конституция“, каза той в обръщението си към народа на Казахстан.

Президентът отбеляза, че „говорим за пропорционален, справедлив принос на всеки гражданин за развитието на страната“ и справедливост. „Правителството и Курултай (парламентът) ще трябва да проучат този въпрос и да направят предложения. Справедливото данъчно облагане изисква прозрачност, което означава пълна дигитализация. Трябва да използваме съвременни технологии, включително изкуствен интелект, за да увеличим събираемостта на данъци, да намалим сивата икономика и да смекчим рисковете от корупция“, каза президентът.

Той отбеляза също, че новият Данъчен кодекс, приет през 2025 г., не е „свещено писмо“ и че в него трябва да бъдат направени други изменения, като се вземат предвид интересите на бизнеса, за да се улесни дейността на предприятията. „Това трябва да се прави по старателно проверен начин, за да не се променят постоянно правилата за поведение на предприемачите. Нашето законодателство е толкова тромаво и трудно за разбиране, че се е превърнало в истинско главоболие за предприемачите“, каза Токаев.

В момента Казахстан има 10% данък върху доходите на физическите лица за гражданите. По-висока ставка от 15% се прилага за лица с по-високи доходи (над 80 000 долара годишно, но само за суми, надвишаващи този праг). Собствениците на луксозни недвижими имоти и други активи с висока стойност могат да бъдат обложени със специален акциз.