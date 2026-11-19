Американският милиардер Уорън Бъфет остава най-големият индивидуален акционер в инвестиционния конгломерат Berkshire Hathaway, въпреки че се оттегли от оперативното управление на компанията. Състоянието му е оценено на около 149 млрд. долара към 11 ноември 2026 г. според Forbes, което го нарежда сред десетте най-богати хора в света.

Компанията, която Бъфет ръководеше в продължение на шест десетилетия, засилва програмата си за обратно изкупуване на акции под управлението на новия главен изпълнителен директор Грег Ейбъл. Само през третото тримесечие Berkshire Hathaway е изкупила собствени акции за 9,6 млрд. долара, а през октомври е добавила още около 2 млрд. долара.

Обратното изкупуване намалява броя на акциите в обращение, което автоматично увеличава относителния дял на останалите акционери, включително Бъфет, без те да купуват допълнителни ценни книжа.

През последното десетилетие Berkshire Hathaway е намалила броя на акциите си от клас B в обращение с около 13%. За същия период стойността на книжата е нараснала значително, допринасяйки за увеличаването на богатството на инвеститорите.

Въпреки това делът на Бъфет не нараства непрекъснато заради мащабната му благотворителна дейност. На 16 ноември милиардерът обяви ново дарение на акции на Berkshire Hathaway на стойност приблизително 5,5 млрд. долара в полза на четири семейни фондации.

Това е част от дългосрочния му план постепенно да предостави по-голямата част от богатството си за благотворителност.

Междувременно Berkshire Hathaway продължава да разполага с огромни финансови резерви. Към края на септември паричните средства и еквивалентите им възлизат на 356,9 млрд. долара, което дава възможност на компанията да финансира нови придобивания и инвестиции.

Въпреки активното обратно изкупуване финансовите резултати на конгломерата показват известно отслабване. Оперативната печалба за третото тримесечие е намаляла с 6% на годишна база до 12,71 млрд. долара, докато нетната печалба се е понижила с 28% до 22,11 млрд. долара.

Акциите на Berkshire Hathaway обаче поскъпват през 2026 г., подкрепени от интереса на инвеститорите към диверсифицирания бизнес модел и силния баланс на компанията.

След оттеглянето на Бъфет от поста главен изпълнителен директор в началото на годината Грег Ейбъл пое управлението на конгломерата. През септември Хауърд Бъфет, син на милиардера, стана председател на борда, а легендарният инвеститор запази почетната титла председател емеритус.

Въпреки промените в ръководството Уорън Бъфет продължава да има значително влияние върху Berkshire Hathaway чрез акционерното си участие и инвестиционното наследство, което оставя след себе си.