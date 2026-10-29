Румъния отлага за ноември пускането на АЕЦ „Черна вода“

Румъния няма да може да пусне двата реактора на АЕЦ „Черна вода“ през ноември, според решението за удължаване на извънредното положение около централата. Документът е публикуван в официалния вестник на страната, а информацията е разпространена от Аджерпрес.

Извънредното положение е удължено с още 30 дни заради запазващите се ниски нива на Дунав при влизането му в Румъния. Сред мотивите е посочена и „невъзможността“ блокове 1 и 2 да бъдат върнати в експлоатация през ноември 2026 г.

Противоречие с по-ранната прогноза

Само два дни по-рано министърът на енергетиката Думитру Кисълица заяви, че един от реакторите може да бъде рестартиран около 15 ноември, ако прогнозите за дебита на Дунав се потвърдят.

„Около 15 ноември, ако сегашните тенденции и прогнози се запазят, би трябвало да имаме реактор, който да започне работа“, каза Кисълица пред Digi24.

Министърът предупреди, че промяна в хидрологичните прогнози може да изтегли напред или да отложи пускането. Последното решение на румънските власти обаче показва, че към момента официалното планиране не предвижда връщане в експлоатация на блоковете през целия ноември.

Двата блока са спрени от лятото

Първи блок на АЕЦ „Черна вода“ беше спрян контролирано на 28 юли, а втори - на 13 август. Причината беше продължителното засушаване и недостатъчният дебит на Дунав, който се използва за охлаждане на централата.

Двата реактора осигуряват близо 20% от електропроизводството на Румъния. Липсата им увеличава натиска върху електроенергийната система, особено в часовете на пиково потребление, когато резервите за балансиране са ограничени.

В решението е записано, че Транселектрика трябва да използва всички налични възможности за поддържане на системата - да увеличава производството, да осигурява внос или да предприема мерки за ограничаване на потреблението при необходимост.

Нуклеарелектрика съобщи, че блоковете се поддържат в безопасно спряно състояние. Според оператора ядрената безопасност е осигурена, а ситуацията засяга производството на електроенергия. За повторното свързване на реакторите ще са необходими подходящи водни условия и потвърждение от оператора, че всички технически изисквания са изпълнени.

Източници: agerpres.ro, euronews.ro, romania-insider.com