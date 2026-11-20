България се очаква да има втория най-голям процентен ръст на винопроизводството в Европейския съюз през 2026 г. Производството у нас ще достигне 0,7 млн. хектолитра, което е увеличение със 17% спрямо 2025 г., показват първите оценки на Международната организация по лозата и виното.

Румъния ще бъде лидер по ръст сред 17-те държави от ЕС, включени в прогнозата. Очаква се страната да произведе 4,6 млн. хектолитра вино, или с 40% повече спрямо предходната година. Количеството ще бъде и с 19% над средното за последните пет години.

Валежите подкрепят румънската реколта

Според Международната организация по лозата и виното възстановяването в Румъния е свързано с валежите в края на пролетта и началото на лятото. Те са попълнили водните запаси в почвата в основни производствени райони.

При България очакваното увеличение спрямо 2025 г. идва след няколко години на по-ниско производство. Страната е произвела 0,9 млн. хектолитра през 2021 г. и 0,8 млн. хектолитра през 2022 г. След това количествата са се понижили до 0,7 млн. хектолитра през 2023 и 2024 г., а през 2025 г. са достигнали 0,6 млн. хектолитра.

Затова прогнозираното производство за 2026 г. ще бъде само с 1% над средната стойност за последните пет години, въпреки че годишният ръст е двуцифрен.

Ръстове в Испания и Португалия, спадове в Централна Европа

Двуцифрено увеличение се очаква още в Испания, където производството може да нарасне с 13%, и в Португалия с 12%. За целия ЕС прогнозата е за 137 млн. хектолитра, или с 1% повече спрямо 2025 г. Обемът обаче ще остане с около 6% под средното за последните пет години.

Европейският съюз ще продължи да осигурява около 61% от световното производство на вино. В същото време неблагоприятните климатични условия ще свият добивите в редица държави от Централна Европа.

В Унгария се очаква производството да спадне с 31% до 1,8 млн. хектолитра. Пролетните слани, последвани от горещо и сухо лято, са посочени като основни причини за спада. В Австрия прогнозата е за намаление с 30% до 1,8 млн. хектолитра заради сушата и високите температури.

По-ниски добиви се очакват още в Хърватия, Чехия и Словакия. Прогнозите са съответно за 0,6 млн., 0,5 млн. и 0,2 млн. хектолитра.

Световното производство остава на ниско равнище

В световен мащаб производството на вино през 2026 г. се оценява на 225 млн. хектолитра. Това е близо до нивата от 2024 и 2025 г. и означава продължаване на периода на трайно ниско производство.

Италия ще остане начело в световната класация с прогнозирани 41 млн. хектолитра, въпреки спад от 8% спрямо 2025 г. Франция ще бъде вторият най-голям производител с 36,5 млн. хектолитра. Очакваното количество е с 2% повече на годишна база, но с 10% под средното за последните пет години.