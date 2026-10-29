Светът ще плати 39 милиарда долара повече за газ

Световните разходи за внос на втечнен природен газ (LNG) ще се увеличат с най-малко 39 млрд. долара през 2026 г., въпреки че закупените количества ще намалеят с 60,7 млн. тона. Причината е продължаващото нарушаване на доставките от Близкия изток вследствие на конфликта в региона и ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток. Това показва нов анализ на норвежката консултантска компания Rystad Energy, публикуван на 26 октомври.

Според прогнозите общите разходи за внос на LNG в световен мащаб ще достигнат 256,3 млрд. долара спрямо очакваните преди конфликта 217,8 млрд. долара. Това представлява увеличение от близо 18%, въпреки значителното свиване на физическите обеми на доставките.

Изчисленията се основават на сценарий, при който доставките на втечнен природен газ от Катар и Обединените арабски емирства остават прекъснати от март до края на 2026 г. Прекъсването на износа през Ормузкия проток принуждава големите вносители да търсят алтернативни доставчици и да купуват газ на по-високи цени на свободния пазар.

Европа ще плати най-високата цена

Европа е регионът, който ще понесе най-голямото увеличение на разходите в абсолютна стойност. Според Rystad Energy европейската сметка за внос на LNG ще нарасне с най-малко 12 млрд. долара, или с около 18%, достигайки приблизително 79 млрд. долара. Това ще се случи въпреки очакваното намаление на търсенето с 24 млн. тона.

Преди началото на конфликта европейските държави са планирали да получат 24,7 млн. тона втечнен природен газ от Катар през 2026 г. Според прогнозите 20,6 млн. тона от тези доставки няма да бъдат реализирани.

Основният проблем за Европа е високата зависимост от краткосрочните покупки на природен газ. Около 65% от европейския внос на LNG се осъществява на спот пазара, където цените реагират непосредствено на нарушенията в доставките и промените в търсенето.

В резултат средната цена на втечнения природен газ за Европа се е увеличила с 47%.

Анализаторите предупреждават, че тази структура на доставките прави европейските потребители особено уязвими към нови ценови сътресения.

Азия се справя по-добре с енергийната криза

За разлика от Европа, държавите от Източна Азия са относително по-добре защитени от резките колебания на газовите пазари. Очаква се разходите им за LNG да нараснат с 9,7% до 104,6 млрд. долара спрямо първоначално прогнозираните 95,3 млрд. долара.

Причината е различният модел на снабдяване. Само 14,5% от вноса на втечнен природен газ в Източна Азия се осъществява на спот пазара.

Освен това 82% от дългосрочните договори за доставки са обвързани с цените на петрола, които са се повишили значително по-слабо от борсовите цени на газа.

Според Rystad Energy договорите, индексирани към петрола, са поскъпнали с около 28%, докато тези, обвързани с газовите борси и спот пазара, са отчели увеличение от приблизително 72%. Тази разлика позволява на азиатските купувачи да ограничат финансовите последствия от кризата, въпреки че регионът традиционно е сред най-големите потребители на катарски LNG. В Южна Азия ситуацията е по-различна. Страните реагират на високите цени предимно чрез намаляване на вноса, като Пакистан свива покупките по-рязко от Индия.

Ормузкият проток остава ключов риск

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната енергийна търговия. Преди конфликта през него преминаваха близо 20% от глобалните доставки на втечнен природен газ, основно от Катар.

Нарушенията в корабоплаването и износа от региона доведоха до сериозни сътресения на международните енергийни пазари, принуждавайки вносителите да пренасочват товари и да търсят алтернативни маршрути.

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) ограниченията в Ормузкия проток са довели до силна нестабилност на цените на газа в Европа и Азия през 2026 г. Въпреки постепенното възстановяване на част от корабоплаването след постигнатото през юни временно споразумение между САЩ и Иран, обемите остават значително под нивата отпреди конфликта.

САЩ, Австралия и Канада могат да спечелят от кризата

Енергийната криза създава нови възможности за производителите на втечнен природен газ извън Близкия изток. Според Rystad Energy американските доставки за Европа имат стратегическо предимство, тъй като не преминават през Ормузкия проток. За азиатските пазари обаче транспортирането на американски LNG може да бъде затруднено от ограниченията на Панамския канал и необходимостта от използване на по-дълги морски маршрути. Това увеличава значението на Австралия и Канада като алтернативни доставчици за държавите от Тихоокеанския регион.

Разширяването на американския капацитет за втечняване на природен газ също може да помогне за диверсификацията на доставките. Анализаторите обаче предупреждават, че нарастващият износ може постепенно да окаже натиск върху цените на вътрешния газов пазар в САЩ.

Енергийната сигурност става по-важна от цената

Според старшия анализатор на Rystad Energy Кристоф Халсер конфликтът е показал, че държавите разполагат с различни възможности да се справят с прекъсванията на доставките и поскъпването на енергийните ресурси.

Той подчертава, че диверсификацията на ценовите механизми може да помогне за ограничаване на разходите, но не гарантира физическата наличност на природен газ.

Анализът на Rystad Energy показва, че дългосрочните договори, разнообразието от доставчици и сигурността на транспортните маршрути придобиват все по-голямо значение за енергийната политика на държавите.

Според експертите кризата в Ормузкия проток е показала, че дори намаляващото потребление не гарантира по-ниски разходи, когато доставките са ограничени и международната конкуренция за наличните количества се засилва.