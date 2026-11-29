Цените на храните на едро в България продължават да се повишават, като най-силен ръст е отчетен при зеленчуците. Индексът на тържищните цени се увеличава с 0,49% до 2,449 пункта спрямо 2,437 пункта седмица по-рано, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. От наблюдаваните 32 продукта 24 поскъпват, а осем поевтиняват.

„Индексът на тържищните цени отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България“, посочва ДКСБТ при представянето на седмичната справка. Данните са средни цени на тържищата и не са равни на крайните цени, които потребителите плащат в магазините.

Тиквичките и пиперът водят поскъпването

Най-голямо е увеличението при тиквичките. Килограмът достига средно 1,46 евро, което е ръст от 21,06% спрямо базата за предходната седмица. Червеният пипер поскъпва с 15,06% до 1,65 евро за килограм, краставиците са с 6,33% по-скъпи и се продават средно за 1,78 евро, а доматите достигат 2,39 евро за килограм след увеличение от 2,22%.

По-високи са още цените на зрелия лук, картофите, зелената салата и зеления пипер. При основните пакетирани продукти олиото поскъпва с 3,04% до 1,76 евро за литър. Оризът достига 1,73 евро за килограм, а лещата – 2,05 евро. Кашкавалът тип „Витоша“ се търгува средно за 9,20 евро за килограм.

Ябълките поевтиняват, сиренето също е надолу

При плодовете движението е разнопосочно. Гроздето поскъпва с 4,5% до 1,44 евро за килограм, а бананите – с 2,11% до 1,55 евро. Ябълките поевтиняват с 5,84% и средната им цена пада до 1 евро за килограм. Лимоните са с минимално понижение от 0,28% до 1,42 евро.

Кравето сирене поевтинява с 1,16% до 5,98 евро за килограм. Спад е отчетен още при зрелия фасул и брашното тип 500, чиито цени намаляват съответно до 2,03 и 0,66 евро за килограм. Киселото мляко с масленост поне 3% поевтинява до 0,75 евро за кофичка от 400 грама, докато яйцата размер М поскъпват до 0,20 евро за брой.

Разнопосочна картина спрямо предходната седмица

Седмица по-рано посоката при някои от водещите продукти е била различна. Между 16 и 20 ноември ябълките са поскъпнали с 10,02% до 1,12 евро за килограм, а тиквичките – с 4,06% до 1,23 евро. Новата справка показва едновременно обръщане на тенденцията при ябълките и ускоряване на ръста при тиквичките.

Данните за седмицата от 23 до 27 ноември показват движение на цените на едро, но не дават пряк отговор с какъв размер промените ще се отразят върху крайните цени. Те зависят и от разходите за транспорт, съхранение, търговските надценки и конкретния магазин.

Източници: bntnews.bg, retailnews.bg, dbr.bg