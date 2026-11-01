Карни: Проведох добър разговор с Тръмп за търговията

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е провел „добър разговор“ с президента на САЩ Доналд Тръмп за бъдещето на търговските отношения между двете страни. По думите му разговорът е създал нов импулс за преговорите, които бяха прекъснати през август.

Карни съобщи, че разговорът е надградил обсъжданията за очертанията на възможно взаимноизгодно търговско споразумение. „Нашите екипи ще работят през следващите седмици, за да постигнат този резултат“, написа канадският премиер. Той посочи, че договорът трябва да създава работни места, да намалява разходите за семействата и да защитава езиците, културата и суверенитета на Канада.

Преговорите бяха прекъснати през август

Канада се оттегли от официалните разговори през август, след като според Карни Вашингтон е отправил в последния момент искания, които засягат канадския суверенитет, защитата на френския език и автомобилната индустрия.

След прекъсването на преговорите администрацията на Тръмп въведе 50-процентни мита върху канадски стоки за около 20 милиарда долара. Отава отговори с ответни мита върху американски продукти. Оттогава разговорите са подновени, но напредъкът по тях остава неравномерен, съобщава Асошиейтед прес.

Сред обсъжданите въпроси е възможно облекчаване на американските мита върху канадската стомана и автомобилите. Засега обаче няма обявени конкретни параметри на евентуална сделка.

Сделка преди изборите още не е потвърдена

В края на октомври Карни заяви, че Канада и САЩ все още не са готови да постигнат споразумение преди междинните избори в САЩ на 3 ноември. Новото му изявление показва, че двете страни очакват работата по договора да продължи и след вота.

Президентът Доналд Тръмп не е коментирал публично разговора към момента на публикацията. Канадският консервативен лидер Пиер Поалиевр призова правителството да постигне „страхотна сделка“ и заяви, че е време Карни да представи реални резултати.

Новият кръг от разговори се провежда дни преди канадското правителство да представи бюджета си на 5 ноември. Засега няма информация кога точно ще се състои следващият официален кръг от преговори или дали той ще доведе до подписване на споразумение.

Източници: apnews.com, globalnews.ca