Унгария иска румънския газ да стига и до региона

Унгария иска да използва природния газ, добиван от румънския сектор на Черно море, и да подпомогне транзита му към други държави от Централна и Източна Европа. Това е заявил унгарският министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитани след среща с румънския си колега Думитру Кисълицъ в Загреб.

Разговорите са се състояли в рамките на регионална среща, посветена на развитието на енергийните връзки. Основен акцент е бил достъпът до бъдещия добив от Черно море, както и възможностите газът да достига до повече пазари в региона.

„Обсъдихме необходимите стъпки, за да може Унгария да играе активна роля при закупуването на газа, добиван от Черно море, и при разпределянето му в нашия регион“, написа Капитани.

Унгарският министър определи разговорите като конструктивни и съобщи, че диалогът с румънската страна ще продължи след две седмици. Според унгарското издание „Вилаггаздашаг“ следващата среща е планирана в Букурещ.

Нептун Дийп е в центъра на плановете

Интересът на Будапеща е свързан най-вече с находището Нептун Дийп в румънския сектор на Черно море. Очаква се добивът от него да започне през 2027 г., което би дало на Румъния по-голямо значение като производител и износител на природен газ в региона.

За Унгария румънският газ е възможен допълнителен източник, който може частично да замести доставките от Русия. Капитани вече е заявявал, че страната търси алтернативни маршрути и източници за снабдяване, включително чрез южните газови коридори.

Предаването на газа към Унгария и други държави обаче зависи от наличните транспортни мощности, свързващата инфраструктура и сключването на търговски договори. Връзката между румънската и унгарската газопреносна система вече се използва за доставки, а операторите работят по увеличаване на капацитета.

Румънското издание „Капитал“ съобщи, че срещата в Загреб е обхванала и по-широко енергийно сътрудничество между двете страни, включително трансграничната инфраструктура и по-добрата свързаност на регионалните пазари.

Източници: vg.hu, capital.ro, nemzetiobjektiv.hu