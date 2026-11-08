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Унгария иска румънския газ да стига и до региона

Унгария иска румънския газ да стига и до региона

8 Ноември, 2026 17:04 478 2

  • унгария-
  • румъния-
  • природен газ-
  • черно море-
  • нептун дийп

Будапеща планира да участва не само в покупката на газ от Черно море, но и в разпределянето му към други държави от Централна и Източна Европа

Унгария иска румънския газ да стига и до региона - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария иска да използва природния газ, добиван от румънския сектор на Черно море, и да подпомогне транзита му към други държави от Централна и Източна Европа. Това е заявил унгарският министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитани след среща с румънския си колега Думитру Кисълицъ в Загреб.

Разговорите са се състояли в рамките на регионална среща, посветена на развитието на енергийните връзки. Основен акцент е бил достъпът до бъдещия добив от Черно море, както и възможностите газът да достига до повече пазари в региона.

„Обсъдихме необходимите стъпки, за да може Унгария да играе активна роля при закупуването на газа, добиван от Черно море, и при разпределянето му в нашия регион“, написа Капитани.

Унгарският министър определи разговорите като конструктивни и съобщи, че диалогът с румънската страна ще продължи след две седмици. Според унгарското издание „Вилаггаздашаг“ следващата среща е планирана в Букурещ.

Нептун Дийп е в центъра на плановете

Интересът на Будапеща е свързан най-вече с находището Нептун Дийп в румънския сектор на Черно море. Очаква се добивът от него да започне през 2027 г., което би дало на Румъния по-голямо значение като производител и износител на природен газ в региона.

За Унгария румънският газ е възможен допълнителен източник, който може частично да замести доставките от Русия. Капитани вече е заявявал, че страната търси алтернативни маршрути и източници за снабдяване, включително чрез южните газови коридори.

Предаването на газа към Унгария и други държави обаче зависи от наличните транспортни мощности, свързващата инфраструктура и сключването на търговски договори. Връзката между румънската и унгарската газопреносна система вече се използва за доставки, а операторите работят по увеличаване на капацитета.

Румънското издание „Капитал“ съобщи, че срещата в Загреб е обхванала и по-широко енергийно сътрудничество между двете страни, включително трансграничната инфраструктура и по-добрата свързаност на регионалните пазари.

Източници: vg.hu, capital.ro, nemzetiobjektiv.hu


Унгария
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  • 1 Унгария иска румънския газ

    3 2 Отговор
    иска ама дръжки
    нали онзи ден заявиха че спират Руския газ
    да искат от урсулите и ес плъховете

    17:06 08.11.2026

  • 2 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    Е то няма никакъв проблем, зависи колко ще плащат. За румънците газа може да стане и по скъп ако се налага. Обикновено така се практикува в този регион.

    17:17 08.11.2026