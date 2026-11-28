Новите санкции на Европейския съюз могат да усложнят строителството на АЕЦ „Пакш-2“ в Унгария, предупреди генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачев. Той призова за „здрав разум“ при обсъждането на ограниченията, които Брюксел предлага да включи в 22-рия санкционен пакет срещу Русия.

„Всякакви ограничения винаги влияят отрицателно. Строителството на централа е дълъг процес, който изисква устойчивост и увереност не само в техническите решения, но и в цялата организационна рамка на проектите“, заяви Лихачев.

По думите му в „Пакш-2“ участват руски и унгарски предприятия, както и компании от Германия, Франция и други държави от ЕС. Затова „Росатом“ следи дали ограниченията ще засегнат разплащанията, доставките, логистиката, привличането на специалисти и работата на чуждестранните подизпълнители на строителната площадка.

„Ще чакаме все пак здравият разум и практическият подход да надделеят над моментните политически интереси“, каза ръководителят на руската държавна корпорация. Той добави, че според него санкциите ще нанесат вреди преди всичко на европейските държави и компании, ангажирани в проекта.

Какво предвижда новият санкционен пакет

Европейската комисия представи предложението за 22-рия пакет на 23 ноември. В него са включени ограничения срещу още около 60 руски банки, криптовалутни платформи и платежни услуги. Мерките все още не са окончателно приети. За това е необходимо единодушното одобрение на всички 27 държави от ЕС.

Предупреждението на Лихачев идва на фона на вече прекратено участие на германската Siemens в доставките за „Пакш-2“. В края на 2025 г. „Росатом“ е прекратил договора с компанията заради невъзможност да изпълни задълженията си. Според унгарското издание Világgazdaság Siemens не е получила разрешение за износ за производството на оборудването в Германия.

От „Росатом“ уточниха, че оборудването на Siemens е представлявало под 4% от общото оборудване за проекта и може да бъде заменено с руски или европейски аналози. Така прекратеният договор не поставя под въпрос целия проект, но показва как ограниченията могат да засегнат отделни доставки и подизпълнители.

Проектът е изправен и пред правен спор

През септември 2025 г. Съдът на Европейския съюз отмени решението на Европейската комисия, с което е одобрена държавната помощ на Унгария за изграждането на двата нови реактора в „Пакш“. Съдът посочи, че Комисията е трябвало да провери и дали прякото възлагане на строителния договор на руско предприятие съответства на правилата на ЕС за обществените поръчки.

Решението засяга правната рамка на финансирането и възлагането, докато предупреждението на „Росатом“ е свързано с текущите доставки и участието на европейски компании. Приемането на новия санкционен пакет би могло да постави допълнителни изисквания пред разплащанията, транспорта и работата на подизпълнителите по строителната площадка.

Източници: rbc.ru