МЗХ преразглежда правилата за изследване на суровото мляко

Министерството на земеделието и храните започва преглед на правилата за пробовземане и изследване на суровото мляко. Работна група ще обсъди промени в Наредба № 5 от 2023 г., които трябва да намалят разходите на животновъдите за самоконтрол и административната тежест при отразяването на данните в модул „Мляко“.

Работната група е с председател заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков. В нея ще бъдат разгледани възможности за оптимизиране на пробовземането и лабораторните изпитвания на сурово мляко, както и за въвеждане на критерии за изпитване и разширяване на обхвата на видовете животни.

Ще се анализира цената на изследванията

Предвижда се да бъде направен анализ на факторите, които формират разходите за пробовземане и лабораторни изследвания. В него ще участват представители на лабораториите, за да бъдат изяснени причините за крайната цена на услугата.

„Целта е измененията да бъдат в полза както на млекопроизводителите, така и на млекопреработвателите“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков.

По действащата Наредба № 5 разходите за пробовземане и пробоизпитване са за сметка на бизнес оператора с храни, тоест на стопанина. Изследванията са част от самоконтрола на фермите и са свързани с доказването на качеството и безопасността на суровото мляко.

Преглед на Наредба № 5 и модул „Мляко“

На Българската агенция по безопасност на храните е възложено да направи цялостен преглед на разпоредбите на Наредба № 5. Ще се търсят възможности за отпадане на изисквания, които не произтичат от европейското законодателство и са извън обхвата на системата за самоконтрол.

Наредбата урежда производството, събирането, транспортирането и преработката на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния контрол. Обсъжданите промени засягат и информацията, която фермерите въвеждат в електронния модул „Мляко“.

От земеделското министерство посочват, че административното облекчаване не трябва да води до компромис с изискванията за качеството и безопасността на суровото мляко.

Източници: novini.bg