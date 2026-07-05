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Животновъди масово се отказват от овцете и козите

Животновъди масово се отказват от овцете и козите

5 Юли, 2026 15:40 1 152 24

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  • кози

Изискванията към фермерите достигат над 20 страници документация

Животновъди масово се отказват от овцете и козите - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тревожна тенденция се отчита у нас, свързана с традиционния български поминък – овцевъдство и козевъдство. Броят на отглежданите животни намалява, а основните причини стопаните да се отказват са ниските изкупни цени на качественото мляко и непосилната административна тежест.

Красимир Кирилов от Арбанаси вече няма овце и кози, въпреки че ги е отглеждал в продължение на 20 години. „Първо козите, а след това и овцете. По никакъв начин, колкото и някои да се заблуждават, няма да изкарат пари от овцете и козите. Аз за 20 години не съм научил как се изкарват пари от тях“, споделя животновъдът в ефира на "Събуди се" по Нова тв. В момента той отглежда крави, но признава, че е на път да приключи и с тяхното отглеждане.

Сходна е ситуацията и при Пламен Пенев – ветеринарен лекар и животновъд, който повече от четвърт век отглежда овце в семейната си ферма край Севлиево. Постепенно обаче е принуден да намали стадото си. „В един момент се установи, че от 800 животни просто не можем да реализираме продукцията, не си заслужава да се гледат толкова. В момента сме стигнали до 600“, разказва той.

И Красимир, и Пламен посочват една основна причина, която ги обезверява и ги кара да мислят за приключване с този поминък – административната тежест.

„Има толкова документация по отношение на ветеринарни и европейски изисквания. Аз имам четири класьора с по пет-шест дневника, които трябва ежедневно да се попълват. Според мен поне 40% от тях са тотално безсмислени“, възмущава се Пламен Пенев. Той обяснява, че се налага да отделя един човек, който да се занимава само с документацията. „А кой да се качи на трактора да коси, да прибира фуражи, кой да ходи да жъне, кой да храни, да дои и да лекува? Кому са нужни тези дневници?“, пита риторично овцевъдът.

От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация също отчитат този факт и постоянно правят постъпки към ресорното министерство за облекчаване на режима. Съпредседателят на асоциацията Симеон Караколев обяснява, че само изискванията на земеделското министерство към един животновъд са девет страници, независимо дали той отглежда 50 или 500 животни.

„Ако прибавим изискванията на Министерството на финансите, на околната среда и водите, на вътрешните работи, на труда и социалната политика, плюс общинските наредби – този животновъд от 20 страници изисквания няма да падне. Принуждаването на голяма част от малките и средните стопанства да ликвидират и да сменят попрището, за да отидат като берачи на ягоди в Англия, вече е тенденция“, категоричен е Караколев.

Има обаче и още една причина официалната статистика да отчита спад на овцете и козите в България – изчистването на системата от злоупотреби. Според НОКА реално отглежданите животни у нас са около 800 000, докато по статистика са с около 20% повече. Периодичните проверки през последните години водят до премахването на т.нар. „виртуални животни“, които са фигурирали в общото поголовие на страната.

А хора като Пламен Пенев, които са увлекли цялото си семейство в отглеждането на овце, искат само едно, за да продължат да работят. „За нас подкрепата е да намерим пазар за нашата продукция на нормална цена – за нашето мляко и агнешко месо“, обяснява той.

В момента обаче изкупната цена на един литър качествено овче мляко е едва 80 цента – стойност, по-ниска от тази на литър дизелово гориво.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наш човек

    24 1 Отговор
    Нашите хора са зърнарите. Субсидиите емропейски български са там защото си ги разделяме братски вече десетилетия.

    15:44 05.07.2026

  • 2 Августин

    5 4 Отговор
    На пазара си купувам овче мляко по 2 евро...

    Коментиран от #16

    15:45 05.07.2026

  • 3 овцете на чобан тикван

    7 2 Отговор
    масово се отказват от постната паша и поголовна стрижба и яко доене

    15:46 05.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ ДЪРЖАВНИ ОСЕМЕНИТЕЛНИ СТАНЦИИ, КАТО ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА,
    КОИТО ДА РАЗДАВАТ БЕЗПЛАТНО ЖИВОТНИ, ИЛИ ОСИГУРЯВАТ КАЧЕСТВЕН ОСЕМЕНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА ЗАПЛОЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
    .....
    КАТО МОЖЕ ДА СЕ БАЛАНСИРА МЕЖДУ МЛЕЧНИТЕ И МЕСНИТЕ ПОРОДИ

    Коментиран от #8

    15:48 05.07.2026

  • 7 Лост

    15 3 Отговор
    Бойко накрая намира чума и ги умъртвява в екарисажите на Таки.

    15:53 05.07.2026

  • 8 гордиев възел

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    да,но днешните кумуняги унищожиха всичко положително от соца,и се отдадоха на кражби,а народа си ги избира!

    15:57 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    12 7 Отговор
    ЕВРОФАШИЗМА УБИВА!!!
    но по-ощетените между ушите ще го осъзнават по трудния начин!

    16:01 05.07.2026

  • 14 Фейк е пасквила

    8 5 Отговор
    Изнасят за арабския свят и печелят милиони,изнасят и млякото,в бг млечните продукти са от сухо мляко радиоактивно от Украйна и русия на безценица

    16:03 05.07.2026

  • 15 Тома

    11 1 Отговор
    Първи се отказаха овчарите и говедарите с виртуални стада от герб

    16:06 05.07.2026

  • 16 тикван чобанина

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Августин":

    на мен пък моите офсе ми дават
    овче мляко и ги доя вече в евро...

    16:07 05.07.2026

  • 17 Госあ

    8 1 Отговор
    дам…калинки, каи, урсуляци трябва да съществуват по някакъв начин. Това да беше, да го преглътнеш. Шепа кърлежи. Проблема е, че запада целенасочено продължава да убива българското земеделие.

    16:07 05.07.2026

  • 18 Сила

    7 0 Отговор
    И се насочват към виртуалните стада !!!
    Наричат се субсидиедовъди ....

    16:08 05.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЕС иска само зърно

    7 1 Отговор
    Унищожаването на животновъдството успя.

    16:21 05.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор
    ингилизова, милен се хвали че си му духала много хубаво и си гълтала семето

    16:51 05.07.2026