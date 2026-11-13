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Удар по завод на „Кернел“ в Украйна разля масло върху хиляди кв. м
  Тема: Украйна

Удар по завод на „Кернел“ в Украйна разля масло върху хиляди кв. м

13 Ноември, 2026 22:05 261 7

  • кернел-
  • николаевска област-
  • руски удари-
  • слънчогледово масло-
  • украинска икономика

Повреден е резервоар на предприятие на агрохолдинга в Николаевска област. Компанията спря работата на всичките си осем маслоекстракционни завода

Удар по завод на „Кернел“ в Украйна разля масло върху хиляди кв. м - 1
Снимка: epravda.com.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски дронове са повредили резервоар на предприятие на агрохолдинга „Кернел“ в Николаевска област, съобщава „Икономическа правда“. От съоръжението е изтекло растително масло, което е заляло хиляди квадратни метра земя.

Атаката е част от серия удари по производствени площадки на украинската хранителна промишленост. По данни на „Кернел“ през последните дни са били повредени производствени сгради, оборудване и резервоари на компанията.

Спряна е работата на осем завода

Заради пораженията и риска за служителите агрохолдингът е спрял технологичната работа на всичките си осем маслоекстракционни завода. Компанията е преустановила и закупуването на слънчогледово семе.

„Олиеното производство е непрекъснат технологичен цикъл с повишена пожарна опасност. Попадение в работещо оборудване създава пряка заплаха от мащабен пожар и опасност за живота на персонала“, заявяват от „Кернел“.

В съобщението се посочва, че на предприятията са изпълнени регламентите за безопасно спиране, а служителите се намират на безопасни места. Не се съобщава за пострадали при удара в Николаевска област.

Компанията продължава доставките от складовете

„Кернел“ разполага с осем маслоекстракционни завода с общ годишен капацитет за преработка на 3,5 млн. тона слънчогледово семе. Производствените площадки са разположени в Полтавска, Хмелницка, Николаевска, Одеска, Кировоградска и Харковска област.

Въпреки спирането на преработката компанията заявява, че продължава да експедира наличната продукция от складовете и да изпълнява поетите ангажименти към украинските земеделци и партньори. От „Кернел“ не посочват срок за възстановяване на работата на заводите.

Източници: epravda.com.ua, interfax.com.ua


Украйна
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