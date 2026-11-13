Сърбия освобождава 66 000 тона петрол за НИС

Сръбското правителство разреши на „Нафтена индустрия Сърбия“ (НИС) да използва до 66 000 тона суров петрол от държавните резерви. Мярката е предприета, за да продължи работата на рафинерията в Панчево и да се запазят непрекъснатите доставки на горива за вътрешния пазар.

„Правителството на Сърбия реши да разреши освобождаването на до 66 000 тона суров петрол от държавните резерви за НИС“, се посочва в съобщение на пресслужбата на сръбския кабинет. В него се допълва, че целта е гражданите да не усетят последиците от повредата по нефтопровода, тъй като за рафинерията няма алтернативен маршрут за доставка на суров петрол.

„Без този маршрут рафинерията не би могла да функционира“, заявява сръбското правителство.

Доставките на суров петрол към Панчево са прекъснати на 6 ноември след повреда на участък от Адриатическия нефтопровод JANAF между Сисак и Славонски Брод в Хърватия. Според публикуваните данни при инцидента са изтекли около 500 000 литра петрол. Транспортът е преустановен, докато операторът JANAF извършва технически дейности по отстраняване на повредата.

Преди решението на правителството НИС официално поиска достъп до суров петрол от държавните резерви, както и до дизел от оперативните запаси. Компанията посочи, че рафинерията в Панчево адаптира обема на работа според информацията от JANAF, а бензиностанциите ѝ остават снабдени с всички видове горива.

Няма обявен срок за възстановяване на преноса

Към момента JANAF не е посочил официална дата за възстановяване на доставките. В сръбски медии се появиха различни оценки за продължителността на ремонта - от няколко дни до началото на декември. Тези срокове не са потвърдени от оператора на нефтопровода.

Рафинерията в Панчево е основният източник на горива за сръбския пазар, което прави прекъсването на единствения маршрут за доставка на вносен суров петрол чувствително за снабдяването. Освобождаването на резервите дава възможност на НИС временно да поддържа производството, докато бъде отстранена повредата и преносът по JANAF бъде възстановен.

Източници: n1info.rs, tanjug.rs, balkans.aljazeera.net