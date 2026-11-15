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Сърбия даде на НИС 66 000 тона петрол от резервите
  Тема: Енергийна трансформация

Сърбия даде на НИС 66 000 тона петрол от резервите

15 Ноември, 2026 05:58 560 0

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Решението е взето след повреда по нефтопровода JANAF, който доставя суров петрол до рафинерията в Панчево. Белград уверява, че няма нужда от запасяване с горива

Сърбия даде на НИС 66 000 тона петрол от резервите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Правителството на Сърбия в технически мандат разреши на „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) да получи до 66 000 тона суров петрол от държавните резерви. Решението е взето след прекъсването на редовните доставки по нефтопровода JANAF и има за цел да гарантира работата на рафинерията в Панчево и снабдяването на пазара.

Представители на НИС са уведомили Министерството на минното дело и енергетиката за проблемите с доставките след повреда на нефтопровода в Хърватия. Транспортът по JANAF е спрян на 6 ноември при авария на участъка между Сисак и Славонски Брод, откъдето според съобщените данни са изтекли около 500 000 литра петрол.

Ден по-рано НИС поиска от сръбските власти достъп както до суров петрол от държавните резерви, така и до дизел от оперативните резерви. Компанията съобщи, че рафинерията в Панчево адаптира работата си според информацията от оператора на нефтопровода, а бензиностанциите ѝ са снабдени с всички видове горива.

Резервите трябва да поддържат работата на рафинерията

В решението си правителството посочва, че използването на резервите е необходимо за защита на „най-жизненоважните държавни интереси“ и за запазване на непрекъснатото производство в Панчево.

„Гражданите няма причина да се тревожат, нито има нужда от създаване на запаси от петролни деривати“, заявява сръбското правителство.

НИС осигурява около 70% от горивата на сръбския пазар. Около 80% от суровия петрол, който се преработва в страната, е вносен, а останалите приблизително 20% идват от местен добив. JANAF е основният маршрут за доставките до рафинерията в Панчево.

Ремонтът на JANAF остава ключов за снабдяването

Енергийният експерт Желко Маркович заяви пред сръбската обществена телевизия, че повредата може да бъде отстранена за пет до 10 дни, ако не бъдат открити допълнителни проблеми по трасето. По думите му по-кратко прекъсване не би трябвало да застраши работата на рафинерията, тъй като НИС разполага със собствени запаси.

Маркович предупреди, че ако ремонтът продължи около месец, може да възникнат затруднения. По данни, цитирани от „Евронюз Сърбия“, първоначално се е очаквало аварията да бъде отстранена по-бързо, но прекъсването на транспорта е продължило повече от седмица.

Решението за използване на държавния петрол е временна мярка. Продължаването на нормалните доставки зависи от възстановяването на нефтопровода и възобновяването на транспорта до Панчево.

Източници: euronews.rs


Сърбия
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