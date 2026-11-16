Пшеницата поевтинява в очакване на разблокиране на Черно море

Руската пшеница с доставка от балтийски пристанища е поевтиняла до 257 долара за тон през седмицата 2–8 ноември, съобщава „Комерсант“, позовавайки се на данни на консултантската компания „СовЕкон“. Седмичното понижение е 1,5%, а за две седмици цената е спаднала със 7%.

Според анализаторите натиск върху пазара оказват очакванията за възстановяване на корабоплаването в Черно море след разговорите между Русия, Украйна и САЩ. Тристранните преговори се проведоха на 10 и 11 ноември в Абу Даби, като деескалацията в Черно море беше сред обсъжданите теми. Цените реагираха още преди да има потвърдено споразумение за пълно възстановяване на търговското корабоплаване.

Балтийските пристанища поеха част от износа

„Примирие в Черно море е малко вероятно преди пролетта на 2027 г.“, заявява директорът на „СовЕкон“ Андрей Сизов.

Ограниченията по традиционния маршрут през Черно и Азовско море пренасочиха значителна част от руския износ към Балтийско море. Делът на балтийските пристанища в доставките на руска пшеница е достигнал 38,3% през юли–октомври 2026 г. при 4% година по-рано.

За същия период делът на Новоросийск е спаднал до 20,8% от 43,5% година по-рано. Промяната обаче не е компенсирала напълно загубения капацитет. Общият руски износ на пшеница през първите четири месеца на сезон 2026/2027 е намалял с 39,6% на годишна база до 10,3 млн. тона, сочат данни на аналитичния център „Русагротранс“.

По-ниска прогноза за руския износ

Министерството на земеделието на САЩ понижи прогнозата си за руския износ на пшеница през сезон 2026/2027 от 40 млн. на 39 млн. тона. Очакванията са били 43 млн. тона през септември и 46 млн. тона през август. Причината за последната корекция са логистичните ограничения при превоза през черноморските пристанища.

„СовЕкон“ оценява, че Русия може да изнесе между 32 и 35 млн. тона пшеница през сезона дори без морско примирие. Анализаторите посочват, че балтийските пристанища поддържат сравнително високи темпове на товарене, но възможностите им са ограничени от конкуренцията с други товари и от затрудненията при пренасочването на железопътните доставки.

Наред с геополитическите очаквания, цените са под натиск и заради перспективата за по-висока реколта в Аржентина и Австралия. S&P Global отчита, че средната стойност на черноморския бенчмарк за пшеница е спаднала до 202,59 долара за тон през октомври от 211,73 долара през септември.

Източници: kommersant.ru, spglobal.com