Лъч светлина за арбитража с ЧЕЗ?

Съдът на Европейския съюз (Court of Justice of the European Union) реши, че международният арбитраж между страни членки на ЕС е незаконен. Двустранните договори за защита на инвестициите, които имат арбитражна клауза, противоречат на правото на ЕС.

Това коментира икономистът Георги Ангелов.

Конкретният случай, разглеждан от съда, е за арбитражно дело между холандска фирма и държавата Словакия. Словакия е осъдена от международния арбитраж на 25 милиона евро, но отказва да плати и обжалва в немския съд, който прехвърля въпроса към Съда на ЕС.

Според Политико в ЕС съществуват 196 двустранни договори за защита на инвестициите и на теория те би трябвало вече да са незаконни след съдебното решение. Интересно е дали това решение на Съда на ЕС може да се използва и по отношение на международния арбитраж на ЧЕЗ срещу България, както и в други подобни случаи.

