Руска компания купи Hyundai Electric в България

Hyundai Electric & Energy Systems Co. Ltd. продаде българското си дъщерно дружество Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria AD на руската "СВЕЛ Груп". Новината за сделката съобщи германската компания CMS, чието българско представителство е било консултант по сделката.

Hyundai през декември м.г., че търси купувач на завод при цена от 24.5 млн. долара. Финалната стойност на сделката обаче не е обявена, припомня economic.bg.

Като причина за продажбата беше посочено, че компанията продължава с продажбата на чуждестранни активи, за да подобри финансовата си структура.

"Хюндай Хеви Индъстрис Ко." е производител на трансформатори и стъпални регулатори. През 1997 г. компанията приватизира завода на „Елпром-Трафо“ и стана основният притежател на акциите.

Стъпалните регулатори, произвеждани у нас, се изнасят за Русия, Южна Корея, Румъния, САЩ и много други страни в Азия, Европа, Южна и Северна Америка.

Българският завод обаче е в тежко финансово състояние като за 2018 г. отчита спад на приходите и загуба от 2.5 млн. лева.

"СВЕЛ Груп" е водещ производител на електротехническо - силови и маслени трансформатори, с централа в Екатеринбург.

